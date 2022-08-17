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وظيفة شاغرة في مستشفى سانت جون للعيون بمدينة غزة

17 اغسطس 2022 . الساعة 10:17 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن مستشفى سانت جون للعيون – غزة تعلن فيه عن وظيفة  أخصائي بصريات Optometrist  متمرس على أساس دوام جزئي (87.5٪) 5 أيام / أسبوع بعقد محدد المدة لمدة ثلاثة أشهر كغطاء إجازة الأمومة وسيكون مقر الوظيفة في مستشفى سانت جون للعيون في غزة.

مؤهلات الوظيفة

- شهادة جامعية في طب العيون / البصريات من جامعة معترف بها.

- شهادة مزاولة مهنة صالحة.

- خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال البصريات.

- يفضل أن يكون لديك خبرة في جراحة العين الاصطناعية

- قادرة على العمل في فريق متعدد التخصصات ومرنة في ساعات العمل.

- القدرة على التواصل بشكل كامل مع الموظفين والمرضى على جميع المستويات.

- القدرة على التواصل (القراءة والكتابة والتحدث) باللغة الإنجليزية بطلاقة. (جميع مستندات المستشفى باللغة الإنجليزية)

- مهارات ممتازة في خدمة العملاء (القدرة على التعامل مع المواقف المضغوطة)

- جدير بالثقة وسرية (التعامل / التعامل مع معلومات المريض المصنفة)

- تلقي لقاح COVID-19.

طريقة التسجيل

- يجب على المرشحات أولاً تحميل نموذج طلب المستشفى، والذي يمكنكم تحميله من خانة طلب التوظيف أسفل الاعلان .

( طلب التوظيف )

- إرسال الطلب بعد تعبئته للبريد الالكتروني التالي:   [email protected] 

-  لن يتم قبول السير الذاتية (CVS).

- يرجى ذكر الوظيفة الشاغرة التي تتقدم بها " Optometrist  "

- الموعد النهائي لاستلام الطلب هو الجمعة 19/8/2022

- سيتم الاتصال بالمرشحين المختارين فقط.

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