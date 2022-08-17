فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحماية مشددة

أحمد هريش.. معتقل بزنازين "أريحا" يُحرم فرحة احتضان مولوده الأول

الصين تطلق تدريبات عسكرية جديدة في مياه البحر الأصفر

مقتل فلسطيني بجريمة إطلاق نار بالداخل المحتل

الاعتقال السياسي جرحٌ مفتوح

عباس والنهاية المحتومة!

لماذا يخوض جنرالات العدو غمار السياسة؟

هروب إسرائيلي للأمام دون اعتراف بالواقع

ماذا بعد اعتراف العدو بقتل الأطفال؟

قوات الاحتلال تنسحب من نابلس مخلفة 3 إصابات

طالت 39 فلسطينيا

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة

17 اغسطس 2022 . الساعة 08:21 بتوقيت القدس
...
قوات الاحتلال تشن غالبا حملات الاعتقالات فجرا أو في ساعات الليل المتأخرة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق عدة من مدن الضفة الغربية المحتلة.

ووفق مصادر محلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم طالت 22 مواطنًا على الأقل، 14 منهم من عائلة العمور وحدها.

وفي مدينة جنين، داهمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب غرب المدينة فجر اليوم، واعتقلت 12 مواطنا.

واندلعت مواجهات في البلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى الى اصابة العشرات بحالات اختناق.

ونصبت قوات الاحتلال، حاجزا عسكريا مفاجئ على مدخل قرية رمانة غرب جنين، وشرع الجنود بتوقيف مركبات المواطنين وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها.

وفي السياق، قال نادي الأسير الفلسطيني إن إجمالي المعتقلين في مناطق متفرقة في الضفة 39 فلسطينيا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال يشن حملة اعتقالات #حملة اعتقالات في الضفة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة