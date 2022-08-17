الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق عدة من مدن الضفة الغربية المحتلة.

ووفق مصادر محلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم طالت 22 مواطنًا على الأقل، 14 منهم من عائلة العمور وحدها.

وفي مدينة جنين، داهمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب غرب المدينة فجر اليوم، واعتقلت 12 مواطنا.

واندلعت مواجهات في البلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى الى اصابة العشرات بحالات اختناق.

ونصبت قوات الاحتلال، حاجزا عسكريا مفاجئ على مدخل قرية رمانة غرب جنين، وشرع الجنود بتوقيف مركبات المواطنين وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها.

وفي السياق، قال نادي الأسير الفلسطيني إن إجمالي المعتقلين في مناطق متفرقة في الضفة 39 فلسطينيا.

المصدر / فلسطين أون لاين