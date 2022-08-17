أكثر من 14 مليون طفل أمريكي أصيبوا بكورونا

سجل ما يقرب من 14.3 مليون طفل بالولايات المتحدة نتيجة اختبار إيجابية بكوفيد-19 منذ بداية الجائحة، بحسب أحدث تقرير صادر عن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ورابطة مستشفيات الأطفال الأمريكية.

وأضاف التقرير أن ما يقرب من 371 ألف إصابة سُجلت خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة. كما تم تسجيل نحو 6.4 مليون إصابة في 2022.

وفيما يخص الأسبوع الذي انتهى في 11 أغسطس، سُجلت 87 ألف إصابة بكوفيد-19 بين الأطفال.

وقالت الأكاديمية إنه "من المهم الاعتراف بوجود تأثيرات فورية للجائحة على صحة الأطفال، ولكن ما نحتاج إليه بشكل عاجل هو التعرف على التأثيرات الدائمة على السلامة البدنية والعقلية والاجتماعية لهذه الأجيال من الأطفال والشباب، ومواجهة هذه التأثيرات".

المصدر / وكالات