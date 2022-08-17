فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بعد 180 دقيقة فقط.. جماهير ليفربول تتحسر على ماني

أهم أعراض الاكتئاب التي تصيب الأطفال

الاحتلال يفرج عن أربعة صيادين بعد اعتقالهم شمال غزة

أمريكا ترسل شحنة ثانية من النفط إلى ألمانيا لتعويض نقص الإمدادات

طفلة تعض أفعى سامة وتقتلها بأسنانها

الاحتلال يقرر تمديد عزل الأسير أحمد مناصرة

مصرع مواطن شمال قطاع غزة بصعقة كهربائية

إقامة بؤرة استيطانية جديدة جنوب بيت لحم

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

دي ماريا مصاب في أول مبارياته مع "السيدة العجوز"

مصرع 66 شخصا وتدمير عدد من المنازل نتيجة الفيضانات بالسودان

17 اغسطس 2022 . الساعة 00:25 بتوقيت القدس
...
فيضانات السودان

دمرت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة مزيدا من المنازل في جميع أنحاء السودان، فيما ارتفع عدد الضحايا إلى 66 قتيلا منذ بدء موسم الأمطار.

وقالت السلطات في وقت سابق هذا الأسبوع إن 50 شخصا على الأقل لقوا حتفهم منذ بدء هطول الأمطار في يونيو.

وذكر العميد عبد الجليل عبد الرحيم المتحدث باسم المجلس القومي للدفاع المدني، أن ما لا يقل عن 28 شخصا أصيبوا خلال الفترة نفسها، مشيرا إلى أن نحو 24 ألف منزل وعشرين مبنى حكوميا عانت من أضرار جسيمة أو دمرت بالكامل.

وتضرر نحو 136 ألف شخص بالأمطار الغزيرة والفيضانات في 12 محافظة سودانية، بين 18 محافظة، وفقا لمفوضية العون الإنسانية التي تديرها الحكومة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الفيضانات غمرت أيضا 238 منشأة صحية، مشيرا إلى أن منطقة دارفور الغربية ومحافظات نهر النيل والنيل الأبيض وغرب كردفان وجنوب كردفان كانت الأكثر تضررا.

المصدر / وكالات
#السودان #فيضانات #امطار

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة