أهم أعراض الاكتئاب التي تصيب الأطفال

أعلنت الدكتورة ماريا بابوشكينا، أخصائية علم النفس السريري، عن الأسباب التي تعرض الطفل للاكتئاب وكيفية التعرف عليها.

ووفقا لها، يمكن أن يحدث الاكتئاب لدى الطفل كالبالغين على سبيل المثال، فقدان أحد الأحباء، الانفصال الطويل عن أحد الأقارب، طلاق الوالدين، النزاعات في البيئة الاجتماعية وغيرها من الأحداث.

وقالت بابوشكينا: "يمكن ألا تظهر الكآبة لدى الطفل على شكل لا مبالاة أو الضعف، بل على شكل قلق شديد واضطرابات نفسية ومخاوف مختلفة وعدم التكيف مع المجموعة، أو الفشل الدراسي والصراعات".

وأضافت" يمكن أن يشير إلى اكتئاب الطفل- الغثيان، ألم في البطن، الصداع، الأرق، الاستيقاظ في الليل وكوابيس وارتفاع معدل ضربات القلب وانخفاض الشهية، و إذا لم تكشف التحاليل والفحوص عن سبب هذه الأعراض فإنها تشير إلى أن الطفل يعاني من الاكتئاب".

المصدر / وكالات