فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

شركة أبل تحدد نظام العمل الجديد لموظفيها بدءاً من سبتمبر

مصرع 66 شخصا وتدمير عدد من المنازل نتيجة الفيضانات بالسودان

بعد 180 دقيقة فقط.. جماهير ليفربول تتحسر على ماني

أهم أعراض الاكتئاب التي تصيب الأطفال

الاحتلال يفرج عن أربعة صيادين بعد اعتقالهم شمال غزة

أمريكا ترسل شحنة ثانية من النفط إلى ألمانيا لتعويض نقص الإمدادات

طفلة تعض أفعى سامة وتقتلها بأسنانها

الاحتلال يقرر تمديد عزل الأسير أحمد مناصرة

مصرع مواطن شمال قطاع غزة بصعقة كهربائية

إقامة بؤرة استيطانية جديدة جنوب بيت لحم

أهم أعراض الاكتئاب التي تصيب الأطفال

17 اغسطس 2022 . الساعة 00:15 بتوقيت القدس
...
صورة ارشيفية

أعلنت الدكتورة ماريا بابوشكينا، أخصائية علم النفس السريري، عن الأسباب التي تعرض الطفل للاكتئاب وكيفية التعرف عليها.

ووفقا لها، يمكن أن يحدث الاكتئاب لدى الطفل كالبالغين على سبيل المثال، فقدان أحد الأحباء، الانفصال الطويل عن أحد الأقارب، طلاق الوالدين، النزاعات في البيئة الاجتماعية وغيرها من الأحداث.

وقالت بابوشكينا: "يمكن ألا تظهر الكآبة لدى الطفل على شكل لا مبالاة أو الضعف، بل على شكل قلق شديد واضطرابات نفسية ومخاوف مختلفة وعدم التكيف مع المجموعة، أو الفشل الدراسي والصراعات".

وأضافت" يمكن أن يشير إلى اكتئاب الطفل- الغثيان، ألم في البطن، الصداع، الأرق، الاستيقاظ في الليل وكوابيس وارتفاع معدل ضربات القلب وانخفاض الشهية، و إذا لم تكشف التحاليل والفحوص عن سبب هذه الأعراض فإنها تشير إلى أن الطفل يعاني من الاكتئاب".

المصدر / وكالات
#الاكتئاب #الغثيان #الانفصال #الاطفال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة