فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

شركة أبل تحدد نظام العمل الجديد لموظفيها بدءاً من سبتمبر

مصرع 66 شخصا وتدمير عدد من المنازل نتيجة الفيضانات بالسودان

بعد 180 دقيقة فقط.. جماهير ليفربول تتحسر على ماني

أهم أعراض الاكتئاب التي تصيب الأطفال

الاحتلال يفرج عن أربعة صيادين بعد اعتقالهم شمال غزة

أمريكا ترسل شحنة ثانية من النفط إلى ألمانيا لتعويض نقص الإمدادات

طفلة تعض أفعى سامة وتقتلها بأسنانها

الاحتلال يقرر تمديد عزل الأسير أحمد مناصرة

مصرع مواطن شمال قطاع غزة بصعقة كهربائية

إقامة بؤرة استيطانية جديدة جنوب بيت لحم

إقامة بؤرة استيطانية جديدة جنوب بيت لحم

16 اغسطس 2022 . الساعة 23:44 بتوقيت القدس
...
صورة ارشيفية

ي

المصدر / فلسطين أون لاين
#احتلال #بيت لحم #مستوطنين #السلام الان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة