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إقامة بؤرة استيطانية جديدة جنوب بيت لحم
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إقامة بؤرة استيطانية جديدة جنوب بيت لحم
16 اغسطس 2022 . الساعة 23:44 بتوقيت القدس
صورة ارشيفية
ي
المصدر / فلسطين أون لاين
#احتلال
#بيت لحم
#مستوطنين
#السلام الان
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