دي ماريا مصاب في أول مبارياته مع "السيدة العجوز"

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إصابة نجمه الأرجنتيني آنخيل دي ماريا بتمزق عضلي بعد مشاركته في مباراة ساسوولو.

واستهل دي ماريا مشواره مع يوفنتوس يوم أمس الاثنين بافتتاحه التسجيل في مرمى ساسوولو بتسديدة جميلة في الدقيقة 26 قبل أن يتعرض الدولي الأرجنتيني للإصابة في الدقيقة 66 من عمر المباراة التي انتهت بفوز فريق السيدة العجوز بثلاثية نظيفة.

وقال يوفنتوس في بيان رسمي إن الجناح الأرجنتيني البالغ 34 عاماً "خضع صباح اليوم لفحص إشعاعي كشف عن إصابة من مستوى طفيف في العضلة المقربة الطويلة للفخذ الأيسر".

وأضاف نادي "السيدة العجوز" أنه سيتم تقييم وضع اللاعب مرة أخرى في غضون عشرة أيام.

المصدر / وكالات