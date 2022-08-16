مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جنوبي الضفة

أقام مستوطنون، بؤرة استيطانية جديدة جنوبي الضفة الغربية المحتلة تمهيدا لتحويلها إلى مستوطنة، فيما دعت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إلى تفكيكها فورا، و"عدم التسامح مطلقا مع مجرمي البؤر الاستيطانية".

وذكرت هيئة البث العبرية، أن متطرفين أقاموا، مساء أمس الإثنين، بؤرة استيطانية مكونة من مبانٍ خشبية في الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" جنوبي الضفة الغربية.

وأفادت بأن 11 عائلة من المستوطنين تقيم في هذه البؤرة الاستيطانية.

وقالت حركة "السلام الآن"، في تغريدة اليوم الثلاثاء، إنه "يجب تفكيك البؤرة الاستيطانية الجديدة في غوش عتصيون على الفور.. يجب عدم التسامح مطلقا مع مجرمي البؤر الاستيطانية".

واعتبرت أن "كل دقيقة تستمر فيها البؤرة الاستيطانية هي دليل على أن وزير الجيش يعمل على إرضاء ساعر وماتان كاهانا وينحرف نحو الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة".

المصدر / الأناضول