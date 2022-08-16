فصائل المقاومة تدعو لتصعيد العمليات ضد الاحتلال ومستوطنيه

دعت فصائل المقاومة الفلسطينية، إلى تصعيد العمليات البطولية التي تستهدف جنود الاحتلال والمستوطنين في القدس والضفة والداخل المحتل حتى كنس الاحتلال عن ترابنا المقدس جميعه.

جاء ذلك في بيان لفصائل المقاومة، عقب اجتماعها الدوري اليوم الثلاثاء في مدينة غزة.

وتوجّهت الفصائل بالتحية لأرواح شهداء شعبنا وللمقاومة الباسلة في غزة والضفة التي ردّت العدوان على شعبنا، ولقّنت العدو درساً مهمّاً في ترابط ساحات المقاومة من خلال تكاملها في الميدان.

وأكدت أن العدو الإسرائيلي يتحمل المسؤولية كاملةً عن جرائمه بحق شعبنا، وأن المقاومة تؤدي واجبها ودورها المنوط بها في صد العدوان ولجم الاحتلال عن التغول في دماء شعبنا.

وأشارت إلى أن المقاومة في الميدان أثبتت أنها موحدة في كل الساحات، وأكدت أنها قادرة بكل حكمة وقوة واقتدار على إفشال المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى شق صف مقاومتنا وشعبنا.

وأكّدت الفصائل وقوفها خلف أسرانا الأبطال المضربين عن الطعام، وعلى رأسهم الأسير خليل عواودة الذي يعاني من مضاعفات صحية خطيرة.

وشدّدت على أن قضية الأسرى هي ثابت أصيل من ثوابت شعبنا ومقاومتنا؛ "لذا فنحن ندعمهم، ونساندهم، ونشد على أيديهم بكل ما أوتينا من قوة، فهذا واجبنا الشرعي والوطني والأخلاقي"، وفق البيان.

ودعت الأمة لتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن القدس والأقصى، ونصرة شعبنا الفلسطيني وقضيّته العادلة حتى زوال الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا.

المصدر / فلسطين أون لاين