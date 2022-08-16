"منتدى الإعلاميين" يحمّل "مخابرات السلطة" مسؤولية تعذيب الصحفي طبنجة

دان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، تعذيب ضباط مخابرات السلطة في الضفة الغربية، للصحفي مجاهد طبنجة، وطالب بضرورة محاسبة مسؤول جهاز المخابرات العامة وكل من تورط في تعذيب طبنجة.

ودعا المنتدى في بيان صحفي، اليوم الإثنين، نقابة الصحفيين إلى التحرك الفوري والعاجل وبشكل قانوني لتقديم شكوى إزاء الانتهاكات المتوالية بحق الصحفيين في الضفة الغربية، ويشدد على رفضه التام لأي مساس بأي صحفي على خلفية عمله المهني الإعلامي.

وأطلق، أمس، سراح الصحفي طبنجة بعد اعتقال دام أربعة أيام.

وتعرض طبنجة للتعذيب الشديد خلال اعتقاله، وقال في تصريح صحفي: "إن التحقيق معه كان قاسياً جداً ما بين ضرب بالأرجل أو بالأيدي، وبرابيش على الجسد، والشبح"، إضافة إلى وضعه في زنزانة "لا تصلح للعيش الآدمي، لا يوجد بها فراش أو وسادة، وفيها أصوات مزعجة وضوضاء عالية".

وأفاد طبنجة أنه كان يضع حذاءه تحت رأسه وينام عليه بدلاً من الوسادة، مبيناً أن سيارة مدنية توقفت يوم الجمعة الماضي أمام محل كان يعمل به إضافة لعمله في الصحافة، حيث تم اقتياده بطريقة همجية إليها، وفي منتصف الطريق نُقل إلى دورية للأجهزة الأمنية، وبعدها وصل إلى سجن الجنيد في نابلس.

وتابع أنه بدأ التحقيق معه في "الجنيد" على خلفية عمله الصحفي مع شبكة "فلسطين بوست"، وعن علاقته مع بعض الزملاء الصحفيين، وعن بعض الشبكات الإعلامية، مثل "جيميديا" و"شبكة قدس" الإخبارية، في محاولة للوصول إلى معلومات يريدونها، وقال إنه منذ لحظة اعتقاله حتى صباح اليوم الرابع لم يأكل شيئاً، وأن منشورات التضامن معه استفزت المحققين الذين عاودوا ضربه.

ووفق الصحفي، فقد هدده محققو المخابرات بعدم الحديث عما جرى معه من تعذيب، قائلاً إن "اعتقالي كان يهدف إلى اتهام شبكة "فلسطين بوست" أنها جهة خارجية ومؤطرة وخارجة عن القانون، وأنها تابعة لحزب معين، ولكن فشلوا في إثبات ذلك، لأن الشبكة مستقلة وليست تابعة لأي حزب من الأحزاب".

وعبر منتدى الإعلاميين عن تضامنه التام مع الزميل طبنجة وكل من تعرض لأي انتهاك على خلفية عمله الصحفي، مجدداً دعوته فرسان الإعلام للتصدي لهذه الانتهاكات الخطيرة وتسليط الضوء على أي انتهاك بحق حرية الإعلام وحرية الرأي والتعبير، وعدم السماح بحال من الأحوال بخرق القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية فضلاً عن المحلية المؤكدة على حرية الإعلام وحماية الصحفيين.

المصدر / فلسطين أون لاين