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ذوو أسرى غزة يزورون 26 أسيرًا في "نفحة"

16 اغسطس 2022 . الساعة 16:12 بتوقيت القدس
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زار العشرات من أهالي أسرى قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ذويهم في سجن نفحة الصحراوي، جنوبي فلسطين المحتلة عام 48.

وأكدت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، سهير زقوت، في تصريح مكتوب، أنّ "اللجنة سهّلت، اليوم الثلاثاء، زيارة 48 شخصًا من أهالي غزة إلى 26 أسيرًا من أبنائهم الأسرى في سجن نفحة".

وتُشرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على تنظيم الزيارات للأسرى في سجون الاحتلال، حيث تكون كلّ أسبوعين لسجن من السجون، التي يوجد بها أسرى غزة، وهي رامون، ونفحة، وبئر السبع.

وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها قرابة 4500 أسير فلسطيني، بينهم 200 من قطاع غزة، جُلّهم من قُدامى الأسرى وأصحاب الأحكام العالية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#قطاع غزة #الأسرى #الصليب الأحمر #الاحتلال الإسرائيلي

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