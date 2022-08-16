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بالصور الاتحاد الأوروبي يدعو للتحقيق في استهداف الاحتلال للمواطنين بغزة

16 اغسطس 2022 . الساعة 15:31 بتوقيت القدس
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دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إلى فتح تحقيق نزيه في قتل مواطنين فلسطينيين خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة لممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، سفين كون فون بورغسدورف، على هامش زيارته لمجمّع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

ووصل بورغسدورف إلى قطاع غزة، اليوم، عبر حاجز بيت حانون/ إيرز شمال القطاع، على رأس وفد مكوّن من 9 شخصيات من رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في فلسطين.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي: "كل من كان مسؤولا عن مقتل المدنيين في غزة خلال الصراع الأخير يجب أن يتم تقديمهم للعدالة".

وعبّر عن حزنه "للمشاهد التي رآها والقصص التي سمعها من تجارب شخصية لمدنيين تأثروا خلال الصراع الأخير".

وفي ٥ أغسطس/ آب الجاري، شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوان قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 49 مواطناً بينهم 17 طفلا وإصابة المئات.

ومن جانب آخر، قال "بورغسدورف" إن الاتحاد وقّع "اتفاقية لدعم أونروا بمبلغ 97 مليون يورو خلال عام 2022".

جاء توقيع الاتفاقية خلال زيارة الوفد الأوروبي مدرسة الشاطئ الإعدادية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم الشاطئ للاجئين شمال القطاع.

وأردف بورغسدورف أن الاتحاد الأوروبي سيدعم "أونروا" خلال العامين القادمين (2023 و2024) بنفس المبلغ.

لكنه استدرك قائلا إن الدعم المقدّم للفلسطينيين "لن يُحدث تغييرا طالما لم يتم التوصل لاتفاق سياسي وسلام دائم".

وطالب بورغسدورف الفلسطينيين بـ"التوحّد وتشكيل حكومة شفافة ومُنتخبة بشكل ديمقراطي تحكم قطاع غزة والضفة الغربية".

وأضاف: "الديمقراطية والوحدة في غزة والضفة، هما الضامن الوحيد لإنهاء الوضع الحالي".

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المصدر / الأناضول
#قطاع غزة #الاتحاد الأوروبي #عدوان الاحتلال

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