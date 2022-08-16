فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ذوو أسرى غزة يزورون 26 أسيرًا في "نفحة"

دعوات لتلبية نداء "الفجر العظيم" الجمعة القادمة في مساجد الضفة

الدعليس: رعاية أسر الشهداء ضمن أولويات واهتمامات متابعة "العمل الحكومي"

الاتحاد الأوروبي يدعو للتحقيق في مقتل فلسطينيين خلال عدوان الاحتلال على غزة

الاحتلال يمدد عزل الأسير أحمد مناصرة 6 أشهر

جامعة الأزهر بغزة تعلن عن حاجتها لأعضاء هيئة تدريس

برشلونة يرفض التعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد

دعوات لإحياء الفجر العظيم الجمعة القادمة بمساجد طوباس وأريحا

"المدهون" دمر الاحتلال حلمه مرتين.. هل يعافر للمرة الثالثة؟

أبو حسنة: اجتماع للمانحين يناقش أوضاع "أونروا" المالية وسبل تغطيتها

الاحتلال يمدد عزل الأسير أحمد مناصرة 6 أشهر

16 اغسطس 2022 . الساعة 15:20 بتوقيت القدس
...

مددت محكمة الاحتلال في مدينة بئر السبع، اليوم الثلاثاء، عزل الأسير أحمد مناصرة (20 عاماً) لستة أشهر أخرى بناءً على طلب من إدارة سجون الاحتلال.

وذكر المحامي خالد زبارقة، أن تمديد عزل مناصرة يبدأ من تاريخ 21 أيار/ مايو 2022، وينتهي في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، رغم وضعه الصحي والنفسي الصعب.

وحمّل زبارقة، سلطات الاحتلال مسؤولية تدهور حالة الأسير مناصرة النفسية والصحية، في ظل استمرار تجاهلها للظروف التي يعاني منها، الأمر الذي قد ينتج عن استمرار عزله مزيداً من الانتكاسة في صحته النفسية.

وكانت سلطات الاحتلال حولت مناصرة من عزل سجن "ايشل" في بئر السبع الى عزل سجن "هشيكما" في عسقلان مؤخراً.

وكانت مجموعة من الخبراء النفسيين مكونة من 36 خبيرا، توجهت بطلب للإفراج عن مناصرة بسبب تردي حالته الصحية.

وكانت تقارير طبية، أكدت إصابة أحمد بمرض انفصام الشخصية نتيجة المعاملة القاسية التي تعرّض لها في سن مبكرة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#القدس #أحمد مناصرة #الأسرى #الاحتلال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة