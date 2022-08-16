جامعة الأزهر بغزة تعلن عن حاجتها لأعضاء هيئة تدريس

إعلان توظيف صادر عن جامعة الأزهر-غزة تعلن فيه عن حاجتها لأعضاء هيئة تدريس للعمل بكلية الطب.
التخصصات المطلوبة
1- جراحة عامة وتخصصاتها
2- باطنة عامة وتخصصاتها
3- نساء وولادة
4- أطفال
ملاحظة / ساعات العمل: حسب تكليف الكلية
المهام الوظيفية
1- إعطاء المحاضرات والدروس العلمية لمقررات التخصص
2- القيام بأعمال الامتحانات العلمية والنظرية والشفوية حسب النظام
3- الالتزام بالإرشاد الأكاديمي الخاص بالكلية والقسم
4- القيام بأية مهام موكلة له من قبل الكلية
على أن تتوفر في المتقدمين الشروط التالية:
1- العمر أقل من خمسين عاماً
2- حاصل على درجة الدكتوراه في التخصصات المطلوبة
3- القدرة على العمل تحت الضغط
4- لا تقل خبرة التدريس عن ثلاث سنوات
5- إجادة اللغة الإنجليزية
6- مهارات في استخدام التعليم الالكتروني
طريقة التسجيل
- تقدم الطلبات عبر موقع الجامعة على الرابط الآتي:
http://www.alazhar.edu.ps/arabic/EmpAffairs/Instr.asp
- ينتهى التسجيل مع نهاية دوام يوم الخميس 18/8/2022.