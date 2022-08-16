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جامعة الأزهر بغزة تعلن عن حاجتها لأعضاء هيئة تدريس

16 اغسطس 2022 . الساعة 14:36 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن جامعة الأزهر-غزة تعلن فيه عن حاجتها لأعضاء هيئة تدريس للعمل بكلية الطب.

التخصصات المطلوبة

1- جراحة عامة وتخصصاتها

2- باطنة عامة وتخصصاتها

3- نساء وولادة

4- أطفال

ملاحظة / ساعات العمل:  حسب تكليف الكلية

المهام الوظيفية

1- إعطاء المحاضرات والدروس العلمية لمقررات التخصص

2- القيام بأعمال الامتحانات العلمية والنظرية والشفوية حسب النظام

3- الالتزام بالإرشاد الأكاديمي الخاص بالكلية والقسم

4- القيام بأية مهام موكلة له من قبل الكلية

على أن تتوفر في المتقدمين الشروط التالية:

1- العمر أقل من خمسين عاماً

2- حاصل على درجة الدكتوراه في التخصصات المطلوبة

3- القدرة على العمل تحت الضغط

4- لا تقل خبرة التدريس عن ثلاث سنوات

5- إجادة اللغة الإنجليزية

6- مهارات في استخدام التعليم الالكتروني

طريقة التسجيل

- تقدم الطلبات عبر موقع الجامعة على الرابط الآتي:

http://www.alazhar.edu.ps/arabic/EmpAffairs/Instr.asp

- ينتهى التسجيل مع  نهاية دوام يوم الخميس 18/8/2022.

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