برشلونة يرفض التعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن حقيقة تفكير برشلونة في التعاقد مع البرتغالي ديوجو دالوت، لاعب مانشستر يونايتد، لدعم مركز الظهير الأيمن.

ويبحث برشلونة عن ظهير أيمن جديد، بعد رحيل داني ألفيش، وفشل التعاقد مع سيزار أزبيلكويتا.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن دالوت ليس خيارا لدى برشلونة، كما أن اللاعب نفسه لا يرغب في الرحيل عن أولد ترافورد.

وترددت أنباء قوية خلال الفترة الماضية، تفيد بأن مانشستر يونايتد عرض دالوت على برشلونة، ضمن صفقة الهولندي فرينكي دي يونج.

ويستهدف مانشستر يونايتد ضم دي يونج من برشلونة، من أجل تعزيز خط وسط الفريق، الذي خسر أول مباراتين في البريميرليج هذا الموسم.

المصدر / وكالات