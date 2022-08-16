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دعوات لإحياء الفجر العظيم الجمعة القادمة بمساجد طوباس وأريحا

16 اغسطس 2022 . الساعة 14:25 بتوقيت القدس
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صلاة الفجر العظيم في إحدى مساجد الضفة

انطلقت دعوات لإحياء الفجر العظيم في مساجد محافظتي طوباس وأريحا بالضفة الغربية.

ودعت حملة "الفجر العظيم" إلى استنهاض الهمم وتلبية نداء الفجر والنفير إلى المساجد، فجر الجمعة القادمة في المحافظتين.

وشهد فجر الجمعة الماضية تلبية آلاف المصلين لنداء الفجر العظيم بمساجد الضفة الغربية وخاصة في نابلس وجنين والخليل، والذي حمل عنوان "فجر الشهداء"، وفاء للشهداء.

ويلبي الفلسطينيون دعوات إحياء الفجر العظيم في المسجدين الأقصى والإبراهيمي، وعموم مساجد الضفة الغربية، للتصدي لمخططات الاحتلال والتأكيد على التمسك بالمقدسات.

وتتواصل الدعوات والحملات لإحياء "الفجر العظيم" وصلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، لمواجهة مخططات الاحتلال.

وتحولت حملة "الفجر العظيم" إلى تظاهرة دينية سياسية أسبوعية في المسجد الأقصى المبارك، من خلال تسمية كل جمعة باسم معين يشير إلى إحدى القضايا التي يواجهها الشارع المقدسي.

وانطلقت الحملة لأول مرة من المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل في نوفمبر 2020، لمواجهة المخاطر المحدقة بالمسجد واقتحام قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين المتكرر له، ومحاولات تهويده، وأداء الطقوس التلمودية فيه، ومن ثم انتقلت إلى المسجد الأقصى المبارك، حتى عمت هذه الحملة بقية المدن الفلسطينية.

وعادت "الفجر العظيم" مع بدايات عام 2022 إلى واجهة المبادرات الشعبية المقدسية التي تمثل تجمعًا شعبيًا أسبوعيًا كبيرًا في قلب المسجد الأقصى.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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