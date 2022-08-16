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الاحتلال يُصادق على خطتين استيطانيتين في القدس

16 اغسطس 2022 . الساعة 14:05 بتوقيت القدس
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أعمال داخل مستوطنات إسرائيلية

صادقت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس، على خطتين استيطانيتين في المدينة المقدسة، تهدف إحداهما إلى بناء مبنى استيطاني وطابق تجاري.

وتقضي الخطة الأولى ببناء المبنى الاستيطاني والطابق التجاري في "بيت هكيرم" قرب مستوطنة "جفعات هفاريديم" بالقدس المحتلة.

ويتضمن كلا البرنامجين عشرات الوحدات الاستيطانية، وتتمثل الخطة الثانية في بناء حي استيطاني جديد أسفل مستوطنة "رموت" المقامة على أراضي منطقة "لفتا" الممتدة حتى الحدود الجوبية الغربية لقرية "بيت إكسا" شمال القدس المحتلة.

ويقع مخطط إنشاء مبنى استيطاني في المنطقة الفاصلة بين حدود النكبة وحدود النكسة عام 1967، وسيتم إزالة حديقة ومربط للخيل ومباني أقامها أحد المستوطنين أسفل قريت بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة.

ووفق القرار، فسيتم بناء 270 وحدة استيطانية متدرجة، وذلك بموازاة الجسر في قمة الجبل المقابل لقرية "لفتا" الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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