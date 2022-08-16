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بالأسماء.. الإعلان آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء

16 اغسطس 2022 . الساعة 12:58 بتوقيت القدس
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بوابة معبر رفح البري

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء 17 أغسطس.

وتضمن الإعلان أسماء الحافلة الرابعة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم 2022/31.

وللاطلاع المتبقي من الحافلة الثانية، والثالثة من كشف المسافرين رقم (2022/30) اضغط هنا، والحافلة الرابعة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/31) اضغط هنا.

ودعت المرفقة أسماءهم في الكشوف للتواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وذكرت أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، داعية لإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، إلى جانب حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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