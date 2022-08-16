الاحتلال يُجبر مقدسيًا على هدم منزله في العيسوية

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المواطن فاروق مصطفى على هدم منزله في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة هذا اليوم.

ووفق حديث صحفي للمقدسي صاحب المنزل مصطفى، قال إن عائلته تفاجأت بإجبارها من قبل سلطات الاحتلال على هدم منزلها ذاتيا رغم انتزاعها قرارا من محكمة الاحتلال بتجميد أمر الهدم الذي نفذه الاحتلال بجزء من منزله في شهر أيار الماضي.

وأضاف أن مساحة منزله تبلغ 120 مترا ويؤوي ستة أفراد، مبينا أنه كان دفع مخالفة مالية باهظة في شهر أيار تجنبا للهدم وصولا لإلغائه إلا أن الاحتلال أصر على تنفيذ هدم المنزل ذاتيا.















المصدر / فلسطين أون لاين