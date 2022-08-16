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منذ بداية 2022.. توثيق أكثر من 6 آلاف عمل مقاوم في الضفة

16 اغسطس 2022 . الساعة 12:01 بتوقيت القدس
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مقاومون في الضفة الغربية

ارتفعت وتيرة أعمال المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية خلال العام الجاري بشكل ملحوظ، فقد نفّذ الشبان الثائر نحو ستة آلاف و384 عملًا مقاومًا منذ بداية 2022.

وسجّل شهر كانون الثاني/ يناير الماضي 623 عملًا مقاومًا منها 28 عملية إطلاق نار، فيما ارتفعت هذه العمليات في شباط/ فبراير بشكل كبير ووصلت إلى 835 عملًا مقاومًا منها 52 عملية إطلاق نار.

ونفّذت المقاومة الفلسطينية في آذار/ مارس ما يقارب 821 عملًا مقاومًا منها 52 عملية إطلاق نار، وفي نيسان/ أبريل نحو 1510 أعمال مقاومة منها 76 عملية إطلاق نار.

وتواصلت عمليات المقاومة خلال الشهور الثلاث الماضية، وسجلت 1358 عملًا مقاومًا منها 57 عملية إطلاق نار في أيار/ مايو، و649 عملًا مقاومًا منها 31 عملية إطلاق نار في حزيران/ يونيو، و588 عملًا مقاومًا و44 عملية إطلاق في تموز/ يوليو.

وسجل شهر آب/ أغسطس الجاري ارتفاعًا ملحوظًا في عمليات إطلاق النار، والتي بلغت حتى منتصفه 33 عملية.

وسجلت المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، عملية إطلاق نار، وإحراق مستوطنات، إلى جانب اندلاع 12 نقطة مواجهة مع الاحتلال، وتصدٍّ لاعتداءات المستوطنين، وإلقاء مفرقعات نارية وزجاجات حارقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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