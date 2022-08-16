عائلة "بنات": السلطة تواصل إطلاق سراح قتلة "نزار"

الخليل-غزة/ أدهم الشريف:

قالت عائلة بنات: إنّ السلطة تواصل إطلاق سراح المتهمين الرئيسين في جريمة اغتيال مرشح قائمة "الحرية والكرامة" الانتخابية والمعارض السياسي نزار بنات.

واغتالت قوة من جهاز الأمن الوقائي الناشط "بنات" في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة فجر 24 يونيو/ حزيران 2021، ووجّهت النيابة تهمة القتل لـ14 من مرتبات الجهاز الأمني.

واستغرب عمار بنات، ابن عم الشهيد نزار، في حديثه لصحيفة "فلسطين" لجوء السلطة إلى إطلاق سراح المتهمين في ارتكاب جريمة الاغتيال، وعدم مواصلة محاكمتهم بالشكل القانوني السليم.

وكانت السلطة أفرجت لأول مرة عن المتهمين في جريمة اغتيال بنات بدعوى انتشار فيروس كورونا في سجونها، وأعادتهم للاعتقال وبعد أسابيع أفرجت عنهم مجددًا، واحتفل أحدهم بزفافه في مدينة الخليل.

وأكد بنات رفض العائلة إجراءات السلطة بأكملها في سياق الجريمة، وعدم تعليق أيّ آمال على ما أسماها "المسرحية" التي تقدمها السلطة وأجهزة أمنها؛ في إشارة إلى إجراءات المحاكمة.

وأبدى مخاوفه من أن تنتهي "مسرحية المحاكمة" بأن "يصبح نزار هو القاتل، وقتلته هم الأبرياء".

وأثارت جريمة اغتيال السلطة بنات موجات ردود فعل محلية ودولية لا يزال صداها يتردد حتى اليوم رغم مرور أزيَد من عام على اغتياله.