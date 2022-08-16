فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بالأسماء.. الإعلان آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء

الاحتلال يُجبر مقدسيًا على هدم منزله في العيسوية

منذ بداية 2022.. توثيق أكثر من 6 آلاف عمل مقاوم في الضفة

هذا ما تحدث به القيادي بسام السعدي خلال محاكمته

شابٌّ مصريٌّ رُفض 400 مرة للحصول على وظيفة فكانت هذه نهايته

بوتين: الولايات المتحدة تسعى لفرض هيمنتها على العالم

40 دقيقة مَنَعَ جنود الاحتلال إسعافه.. روح الشهيد "شحام" صعدت أمام والده

مرداوي: حاضنة شعبية تدعم بشكل كبير المقاومة بالضفة

375 معتقلًا فلسطينيًّا خلال يوليو

القهوة الإثيوبية تحقق معدلات إنتاج قياسية

عائلة "بنات": السلطة تواصل إطلاق سراح قتلة "نزار"

16 اغسطس 2022 . الساعة 11:41 بتوقيت القدس
...
الخليل-غزة/ أدهم الشريف:

قالت عائلة بنات: إنّ السلطة تواصل إطلاق سراح المتهمين الرئيسين في جريمة اغتيال مرشح قائمة "الحرية والكرامة" الانتخابية والمعارض السياسي نزار بنات.

واغتالت قوة من جهاز الأمن الوقائي الناشط "بنات" في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة فجر 24 يونيو/ حزيران 2021، ووجّهت النيابة تهمة القتل لـ14 من مرتبات الجهاز الأمني.

واستغرب عمار بنات، ابن عم الشهيد نزار، في حديثه لصحيفة "فلسطين" لجوء السلطة إلى إطلاق سراح المتهمين في ارتكاب جريمة الاغتيال، وعدم مواصلة محاكمتهم بالشكل القانوني السليم.

وكانت السلطة أفرجت لأول مرة عن المتهمين في جريمة اغتيال بنات بدعوى انتشار فيروس كورونا في سجونها، وأعادتهم للاعتقال وبعد أسابيع أفرجت عنهم مجددًا، واحتفل أحدهم بزفافه في مدينة الخليل.

وأكد بنات رفض العائلة إجراءات السلطة بأكملها في سياق الجريمة، وعدم تعليق أيّ آمال على ما أسماها "المسرحية" التي تقدمها السلطة وأجهزة أمنها؛ في إشارة إلى إجراءات المحاكمة.

وأبدى مخاوفه من أن تنتهي "مسرحية المحاكمة" بأن "يصبح نزار هو القاتل، وقتلته هم الأبرياء".

وأثارت جريمة اغتيال السلطة بنات موجات ردود فعل محلية ودولية لا يزال صداها يتردد حتى اليوم رغم مرور أزيَد من عام على اغتياله.

#عاتئلة بنات #إطلاق سراح قتلة نزار بنات #السلطة تطلق سراح قتلة نزار بنات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة