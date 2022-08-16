مرداوي: حاضنة شعبية تدعم بشكل كبير المقاومة بالضفة

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، محمود مرداوي، أن المقاومة الفلسطينية باتت تعمل تحت غطاء وحاضنة شعبية، ما يعزز وجودها في مدن الضفة الغربية.

وقال مرداوي في تصريح صحفي، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الثلاثاء، إن المقاومين في جنين وطولكرم ونابلس بدأوا بالتحول من الحالة العلنية المكشوفة إلى الحالة المغطاة بحاضنة شعبية تدعمها بشكل كبير، لإيقاع الأذى بالمستوطنين وجنود الاحتلال.

ولفت إلى أن المقاومة تواجه الاستيطان المنتشر على تلال وطرقات الضفة الغربية، وهذا يقلق جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يوزع نفسه على الجبهتين الشمالية والجنوبية.

وتابع مرداوي: "الحماية الشعبية للمقاومين تبعث رسالة أن الشعب الفلسطيني يتمسك بخيار المقاومة وحمل السلاح، باعتباره الخيار الوحيد للتخلص من الاحتلال".

وارتفعت وتيرة أعمال المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية خلال العام الجاري بشكل ملحوظ، فقد نفذ المقاومون الشبان الثائر نحو ستة آلاف و384 عملاً مقاوماً منذ بداية 2022.

وتواصلت عمليات المقاومة خلال الشهور الثلاث الماضية، وسجلت 1358 عملاً مقاوماً منها 57 عملية إطلاق نار في أيار/ مايو، و649 عملاً مقاوماً منها 31 عملية إطلاق نار في حزيران/ يونيو، و588 عملاً مقاوماً و44 عملية إطلاق في تموز/ يوليو.

وسجل شهر آب/ أغسطس الجاري ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات إطلاق النار، والتي بلغت حتى منتصفه 33 عملية.

المصدر / فلسطين أون لاين