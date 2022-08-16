375 معتقلًا فلسطينيًّا خلال يوليو

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16 اغسطس 2022 . الساعة 11:14 بتوقيت القدس
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اعتقال أحد الشبان من قبل قوات الاحتلال (أرشيف)

نشرت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان تقريرًا إحصائيًّا جديدًا، تضمَّن أعداد الأسرى الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم على يد الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر تموز/يوليو الماضي.

ووِفق تقرير للمؤسسات، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الشهر الماضي (375) فلسطينيًّا، من بينهم (28) طفلًا، وسيدتان.

والمؤسسات التي أصدرت تقريرها المشترك هي: هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة - القدس.

وذكر التقرير أنّ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة (191) أمرًا، بينها (65) أمرًا جديدًا، و(126) أمر تمديد.

ونوّه إلى أنّ العدد الإجمالي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو (4550) أسيرًا، حتّى نهاية شهر تموز/يوليو 2022، من بينهم (27) أسيرة، و(175) طفلًا، ونحو (670) معتقلًا إداريًّا.

وتداهم قوات الاحتلال بشكل يومي المدن والبلدات الفلسطينية، وتعتقل أعدادًا من المواطنين، وِفق ما تسميه سياسة جزّ العشب التي تُفسَّر بأنها القضاء على سبيل نمو المقاومة في الضفة والقدس.

المصدر / فلسطين أون لاين
#معتقلون فلسطينيون #اعتقالات في صفوف الفلسطينيين

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