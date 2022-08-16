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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية أمنية

16 اغسطس 2022 . الساعة 10:39 بتوقيت القدس
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مجموعات المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى

ضمن سياسة تهويد المكان الجارية، اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية أمنية مشددة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وساحاته.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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