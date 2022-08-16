استعدادات لإطلاق مهرجان "حكاية 1000 شهيد"

غزة/ يحيى اليعقوبي:

في لوحة فنية تتوحد فيها ذكريات شهداء أبناء الشعب الفلسطيني ورفاق العمل الوطني، تستعد حركة حماس في منطقة غرب غزة لتنظيم مهرجان "حكاية 1000 شهيد" الذي يحتفي بشهداء المنطقة من مختلف فصائل وقوى العمل الوطني.

ومن المقرر تنظيم المهرجان يوم السبت المقبل على أرض ملعب فلسطين غرب مدينة غزة. ويتزامن موعد انعقاد المهرجان مع ذكرى إحراق المسجد الأقصى، تأكيدًا بأن البوصلة دائمًا نحو القدس المحتلة، كما تقول اللجنة المنظمة.

وبمنصة على شكل قبة الصخرة الذهبية تخرج اللجنة عن المألوف، سيحيط بها عوائل الشهداء الذين أسرجوا بدمائهم قناديل المسجد الأقصى.

ويتضمن المهرجان أوبريتًا فنيًا متكاملًا، يتخلله مجموعة من الفقرات الفنية والمسرحية والنشيد والفلكلور الشعبي، ستعبر في مجموعها عن حكايا الشهداء ومسيرتهم التي تروي قصة شعب لم تفتر مقاومته منذ 74 عامًا.

القيادي في حركة حماس بمنطقة غرب غزة د. إياد الدجني، أوضح أن المهرجان يكرم عائلات الشهداء الذين ارتقوا منذ الانتفاضة الثانية وحتى اليوم، "بهدف ترسيخ قيم المقاومة والجهاد في نفوس الجيل الناشئ ونفوس أبناء الشهداء الذين رسم آباؤهم لوحة مشرفة أوصلت المقاومة وطورتها حتى غدت حالة مشرفة في أدائها وتراكم قوتها".

ويقول الدجني لصحيفة "فلسطين"، إن هناك رسائل عديدة للمهرجان، أولها رسالة الوفاء لأهالي الشهداء وأن حماس لا تنسى شهداء الشعب الفلسطيني، وهي رسالة الوحدة لكل فصائل العمل الوطني، "فنحن لن نكرم شهداء حماس فقط وإنما شهداء الحركة الوطنية الفلسطينية كافة وعامة الشعب لأنه يستحق ذلك، وهي رسالة وحدة وطنية تعيشها الفصائل والشعب الفلسطيني وفعالياته المجتمعية في ظل حكم حماس وقيادة الحركة لمشروع المقاومة والجهاد".

وتابع الدجني: "أيضا لا نتحدث عن عائلة أو شهيد بعينه، بل حالات الشهادة وحكايا الشهداء التي تتشابه في غالبها وتشترك في جوهر رسالة الشهداء، وسنركز على النواحي الإنسانية التي تمر بها عوائل الشهداء، ونواحي العزة والكرامة والصمود التي يغرسونها، وطريق المقاومة وعهد الشهداء، هذه كلها سيرويها الأوبريت الفني خلال ساعة ونصف من الاحتفال".

وعن أهمية الحدث، يشير إلى أن أهميته تكمن في تاريخ تنظيمه، والذي يتزامن مع الذكرى الثالثة والخمسين لإحراق المسجد الأقصى المبارك، "فهذا الحادث الأليم الذي لم ننسَه، ونحن إذ نكرم عوائل الشهداء ونعلي قيم المقاومة نقول للأقصى إننا على العهد وماضون في العمل على تحريره وأننا قادمون للصلاة بالأقصى".