هآرتس: جيش الاحتلال هو من قتل "الأطفال الخمسة" في جباليا

كشف صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء، أن الأطفال الخمسة الذين قضوا في اليوم الثاني للعدوان على قطاع غزة، قتلوا جراء قصف الطائرات الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة العبرية أن تحقيقا أجراه جيش الاحتلال الإسرائيلي بيّن أنه لم تطلق القذائف من قطاع غزة في تلك الفترة، وإنما قامت الطائرات الإسرائيلية بقصف المنطقة وقتل الأطفال.

وكان سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة، قد ادعى خلال جلسة لمجلس الأمن أن "(إسرائيل) لم تقتل الأطفال الخمسة في جباليا، شمال غزة".

وشهدت غزة عدوانًا إسرائيليًا، في الخامس من الشهر الجاري، استمر لثلاثة أيام، دُمرت خلاله عشرات المنازل، وأسفر عن استشهاد 49 فلسطينيًا، منهم 17 طفلاً، وإصابة 360 آخرين.

المصدر / فلسطين أون لاين