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مطلوب اخصائية اجتماعية للعمل في مؤسسة الإغاثة الإسلامية -فرنسا

16 اغسطس 2022 . الساعة 09:45 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن مؤسسة الإغاثة الإسلامية -فرنسا تعلن فيه عن وظيفة أخصائية إجتماعية وفقاً لما يلي:

- اسم الوظيفة : أخصائية إجتماعية ( إناث فقط ) Social Worker

- الموقع: قطاع غزة

- المدة: سنة واحدة "قابلة للتجديد"

- تاريخ البدء: في أقرب وقت ممكن

- Social Worker (المرجع #: 2022/09 / SW)

الدور في الوظيفة  : الأخصائية الاجتماعية تحت إشراف المسؤول الإداري في ORPH ، وهي مسؤولة عن جوانب أعمال الزيارات الميدانية ، وستعمل بالتعاون الوثيق مع فريق SIF ؛ لذلك سيكون الأخصائي الاجتماعي مسؤولاً عن المهام التالية:

مهام الوظيفة

- إجراء زيارات منزلية للمستفيدين ، وجمع المعلومات عنهم ، وملء الاستبيانات ، وإعداد التقارير.

- تقييم احتياجات المستفيدين بناءً على البيانات التي تم جمعها من الميدان ، وتقديم التوصيات بناءً على نتائج تقييم الزيارات المنزلية .

- إعداد تقارير دورية عن المستفيدين.

- المشاركة في وضع خطط التنفيذ والمتابعة للعمل الميداني.

- توزيع سندات الكفالة على المستفيدين.

- الحفاظ على نظام أرشفة جيد يتضمن إنشاء قاعدة بيانات مرجعية لملفات المستفيدين .

- إدخال البيانات لبيانات المستفيدين التي يتم جمعها من الميدان؛ باستخدام تطبيقات مختلفة مثل Sales Force و Kobo.

- المشاركة والمساهمة في مختلف المهام عند الحاجة، بما في ذلك سد فجوات الاستقبال.

- استقبال الأيتام الجدد وتسجيلهم ؛ بالإضافة إلى استقبال الزوار / المستفيدين ومعالجة طلباتهم وتوثيقها.

- أي واجبات أخرى ذات صلة قد تكون مطلوبة ويتم تعيينها.

المؤهلات والخبرات

- درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها في الخدمة الاجتماعية أو علم الاجتماع، أو في مجال ذي صلة.

- خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في مجال البحث الاجتماعي والعمل الميداني، مع سنة واحدة على الأقل في المؤسسات الدولية.

- مهارات كتابة التقارير الجيدة وإدارة الوقت.

- القدرة على العمل ضمن فريق وتحمل ضغط العمل وإمكانية التأخير بعد الدوام الرسمي.

- مهارات جيدة في التنسيق والتواصل مع جميع الأطراف ذات الصلة.

- القدرة على إقامة علاقات عمل فعالة والتعامل مع أشخاص من خلفيات وثقافات وجنسيات مختلفة.

- مهارات جيدة في استخدام الكمبيوتر: MS Office (خاصة Word و Excel) ؛

- القدرة على أداء مهام الترجمة بأقل قدر من الإشراف.

- مهارات كتابة جيدة باللغتين العربية والإنجليزية.

مهارات شخصية: أخذ المبادرة ، والقدرة على تحديد الأولويات ، وتطوير الشبكات والشراكات ، والشعور بالمسؤولية ومهارات التنسيق ، ومهارات التعامل مع الآخرين ، والصبر والاستعداد للاستماع إلى الناس ، ومنفتح الذهن ولديهم نهج جماعي ودوافع إنسانية قوية.

طريقة التسجيل

يُطلب من المرشحين المهتمين إرسال ما يلي:

1- السيرة  الذاتية .

2- خطاب تحفيز مع المرجع للمنشور (كما هو موضح أعلى الإعلان).

3- مرجعين مهنيين لآخر صاحب عمل مع معلومات جهات الاتصال الخاصة بهم.

- يجب إرسال جميع المستندات المذكورة أعلاه على عنوان البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

- ينتهى التسجيل بتاريخ 17/8/2022  في موعد لا يتجاوز الساعة 02:00 مساءً.

- سيتم اختيار المرشحين الذين يمتلكون الخبرات ذات الصلة فقط.

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