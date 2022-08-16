مطلوب اخصائية اجتماعية للعمل في مؤسسة الإغاثة الإسلامية -فرنسا

إعلان توظيف صادر عن مؤسسة الإغاثة الإسلامية -فرنسا تعلن فيه عن وظيفة أخصائية إجتماعية وفقاً لما يلي:
- اسم الوظيفة : أخصائية إجتماعية ( إناث فقط ) Social Worker
- الموقع: قطاع غزة
- المدة: سنة واحدة "قابلة للتجديد"
- تاريخ البدء: في أقرب وقت ممكن
- Social Worker (المرجع #: 2022/09 / SW)
الدور في الوظيفة : الأخصائية الاجتماعية تحت إشراف المسؤول الإداري في ORPH ، وهي مسؤولة عن جوانب أعمال الزيارات الميدانية ، وستعمل بالتعاون الوثيق مع فريق SIF ؛ لذلك سيكون الأخصائي الاجتماعي مسؤولاً عن المهام التالية:
مهام الوظيفة
- إجراء زيارات منزلية للمستفيدين ، وجمع المعلومات عنهم ، وملء الاستبيانات ، وإعداد التقارير.
- تقييم احتياجات المستفيدين بناءً على البيانات التي تم جمعها من الميدان ، وتقديم التوصيات بناءً على نتائج تقييم الزيارات المنزلية .
- إعداد تقارير دورية عن المستفيدين.
- المشاركة في وضع خطط التنفيذ والمتابعة للعمل الميداني.
- توزيع سندات الكفالة على المستفيدين.
- الحفاظ على نظام أرشفة جيد يتضمن إنشاء قاعدة بيانات مرجعية لملفات المستفيدين .
- إدخال البيانات لبيانات المستفيدين التي يتم جمعها من الميدان؛ باستخدام تطبيقات مختلفة مثل Sales Force و Kobo.
- المشاركة والمساهمة في مختلف المهام عند الحاجة، بما في ذلك سد فجوات الاستقبال.
- استقبال الأيتام الجدد وتسجيلهم ؛ بالإضافة إلى استقبال الزوار / المستفيدين ومعالجة طلباتهم وتوثيقها.
- أي واجبات أخرى ذات صلة قد تكون مطلوبة ويتم تعيينها.
المؤهلات والخبرات
- درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها في الخدمة الاجتماعية أو علم الاجتماع، أو في مجال ذي صلة.
- خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في مجال البحث الاجتماعي والعمل الميداني، مع سنة واحدة على الأقل في المؤسسات الدولية.
- مهارات كتابة التقارير الجيدة وإدارة الوقت.
- القدرة على العمل ضمن فريق وتحمل ضغط العمل وإمكانية التأخير بعد الدوام الرسمي.
- مهارات جيدة في التنسيق والتواصل مع جميع الأطراف ذات الصلة.
- القدرة على إقامة علاقات عمل فعالة والتعامل مع أشخاص من خلفيات وثقافات وجنسيات مختلفة.
- مهارات جيدة في استخدام الكمبيوتر: MS Office (خاصة Word و Excel) ؛
- القدرة على أداء مهام الترجمة بأقل قدر من الإشراف.
- مهارات كتابة جيدة باللغتين العربية والإنجليزية.
مهارات شخصية: أخذ المبادرة ، والقدرة على تحديد الأولويات ، وتطوير الشبكات والشراكات ، والشعور بالمسؤولية ومهارات التنسيق ، ومهارات التعامل مع الآخرين ، والصبر والاستعداد للاستماع إلى الناس ، ومنفتح الذهن ولديهم نهج جماعي ودوافع إنسانية قوية.
طريقة التسجيل
يُطلب من المرشحين المهتمين إرسال ما يلي:
1- السيرة الذاتية .
2- خطاب تحفيز مع المرجع للمنشور (كما هو موضح أعلى الإعلان).
3- مرجعين مهنيين لآخر صاحب عمل مع معلومات جهات الاتصال الخاصة بهم.
- يجب إرسال جميع المستندات المذكورة أعلاه على عنوان البريد الإلكتروني التالي:
- ينتهى التسجيل بتاريخ 17/8/2022 في موعد لا يتجاوز الساعة 02:00 مساءً.
- سيتم اختيار المرشحين الذين يمتلكون الخبرات ذات الصلة فقط.