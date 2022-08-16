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اتحاد كرة القدم يسحب قرعة بطولات الدوري لمختلف الدرجات اليوم

16 اغسطس 2022 . الساعة 08:42 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية
غزة/ مؤمن الكحلوت:

يسحب اتحاد كرة القدم اليوم قرعة بطولات الدوري للدرجات الثلاثة "الممتازة والأولى والثانية" لموسم 2022-2023، وذلك عند الساعة11 صباحاً، بمقره المؤقت بمبنى اللجنة الأولمبية غرب مدينة غزة.

وستنطلق بطولة دوري الدرجة الممتازة يوم 9 من شهر سبتمبر القادم، علما أن اتحاد كرة القدم قرر العودة لإقامة المباريات يوم الجمعة من جديد بعد توقف لعدة سنوات.

من جهة أخرى، تستقبل لجنة شئون اللاعبين يومياً طلبات الأندية لقيد لاعبين جُدد، حيث أن آخر موعد لقيد وشطب اللاعبين سيكون يوم 21 من شهر أغسطس الجاري.

وتنتظر الأندية صرف منحة المجلس الأعلى للشباب والرياضة، للموسم الرياضي القادم 2022-2023 قبل انطلاق الموسم الجديد، حسب ما تم الإعلان عنه في وقت سابق من قِبَل القائمين على المجلس الأعلى.

جدير بالذكر أن شباب رفح فاز بلقب بطولة الدوري الممتاز لموسم 2021-2022، فيما هبط فريقي الشاطئ والأهلي، وفي نفس الوقت صعد فريقي الزوايدة وخدمات النصيرات للدرجة الممتازة بعد غياب دام عدة سنوات لأندية المحافظة الوسطى عن الدوري الممتاز.

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