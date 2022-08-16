بن غفير يعلن خوض الانتخابات بشكل مستقل

قال رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، عضو الكنيست إيتمار بن غفير في مؤتمر صحفي "أنا أعلن خوض حزبي "عوتسما يهوديت" بشكل مستقل.

وأضاف بن غفير أنه "في البداية، رفض عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش التفاوض، ثم وافق، ولكن ظاهريا فقط. الآن هو يطالب بستة مراكز في المراكز العشرة الأولى، في حين ظهرنا في كل استبيان للرأي على نحو أكبر منه عدة مرات".

وقال كذلك: "لقد تخليت عن المركز الأول، لقد تخليت عن المساواة ولم يرضه كل ذلك. لسوء الحظ، سموتريتش لا يريدنا أن نخوض الانتخابات بقائمة واحدة".

وأظهر استطلاع للرأي أعلنت نتائجه أول من أمس، "القناة 12" أن حزب عوتسما يهوديت برئاسة بن غفير بحال خاض الانتخابات بشكل مستقل فإنه سيفوز بثمانية مقاعد، في حين تحصل هتصيونوت هداتيت على 5 مقاعد فقط. أما الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو فيحقق 31 مقعدا يليه حزب يش عتيد برئاسة يائير لابيد مع 23 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة يحل "المعسكر الرسمي" مع 14 مقعدا (تحالف غانتس وساعر). أما حزب يمينا برئاسة أييلت شاكيد فيواصل البقاء خارج اللعبة السياسية بدون ان يجتاز نسبة الحسم.

المصدر / وكالات