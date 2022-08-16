للمرة الثالثة في أقل من شهر.. البرازيل تخفض أسعار البنزين

أعلنت شركة النفط البرازيلية المملوكة للدولة (بتروبراس)عن نيتها تخفيض أسعار البنزين بنسبة 4.9 في المئة، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وهو ثالث خفض في أقل من شهر في أعقاب هبوط في أسعار النفط العالمية.

وقالت الشركة في موقعها على الإنترنت إنها ستخفض الأسعار إلى متوسط قدره 3.53 ريال (0.6939 دولار) للتر من 3.71 ريال، لتصل إلى أدنى مستوى منذ منتصف مارس آذار.

وتحتاج البرازيل لخفض أسعار الوقود لكبح تضخم مرتفع. ويعطي خفض الأسعار أيضا دفعة للرئيس جايير بولسونار بينما تظهر استطلاعات الرأي أنه يأتي خلف منافسه الرئيس الأسبق لويس أناسيو لولا دا سيلفا قبيل الانتخابات التي ستجرى في أكتوبر/ تشرين الأول.

المصدر / وكالات