"الفيفا" يُوقف الاتحاد الهندي لكرة القدم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الثلاثاء، إيقاف الاتحاد الهندي بشكل فوري بسبب تدخل أطراف أخرى.

وقررت محكمة هندية حل مجلس إدارة الاتحاد الهندي في مايو أيار، وتعيين لجنة ثلاثية لتعديل لوائح الاتحاد وإقامة الانتخابات التي تم تعليقها لمدة 18 شهرا.

وأرسل الفيفا والاتحاد الآسيوي مجموعة عمل بقيادة ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي لوضع خارطة طريق لتعديل لوائح الاتحاد بنهاية يوليو وإجراء الانتخابات في موعد أقصاه 15 سبتمبر أيلول.

وقال الفيفا في بيانه، "أنه سيتم رفع الإيقاف بمجرد إلغاء أمر تشكيل لجنة من الإداريين لتولي صلاحيات اللجنة التنفيذية للاتحاد الهندي واستعادته السيطرة الكاملة على الشؤون اليومية للاتحاد".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أمرت المحكمة الهندية بإجراء الانتخابات على الفور، وقالت إن اللجنة المنتخبة ستكون هيئة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر.

وكان من المقرر إجراء انتخابات الاتحاد الهندي بحلول ديسمبر كانون الأول 2020، لكنها تأجلت بسبب الجمود بشأن تعديلات لوائح الاتحاد.

وأضاف الفيفا “الفيفا على تواصل بناء مع وزارة الشباب والرياضة في الهند ويأمل في التوصل إلى حل إيجابي للمشكلة”.

ووفقا لقوانين الفيفا، يجب أن تكون الاتحادات الأعضاء بمنأى عن التدخل القانوني والسياسي في بلدانهم. وسبق أن علق الفيفا اتحادات وطنية أخرى بسبب قضايا مماثلة.

المصدر / وكالات