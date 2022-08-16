من صفر إلى 84 % في الثانوية العامة.. تعرف على التفاصيل

عمّت الفرحة منزل الطالبة المصرية أروي جمال، التي تقيم بمركز منيا القمح التابع لمحافظة الشرقية، بعد ظهور براءتها من تهمة تسريب امتحان الثانوية العامة لمادة الديناميكا.

وانتهت أزمة أروى برفع الحظر عن نتيجتها، واعتماد حصولها على مجموع 84%.

ويروي والد الطالبة "أروى" تفاصيل الواقعة لوسائل إعلام مصرية: "اليوم الذي ظهرت فيه نتيجة الثانوية العامة كان بمثابة الصدمة لنا، وأثناء الدخول على موقع النتيجة وجدنا النتيجة صفر %، عشنا أجواء صعبة بسبب حجب النتيجة لاتهام ابنتي بتسريب امتحان مادة الديناميكا على غير الحقيقة".

وتقول الطالبة أروى إنها تعرضت لصدمة بسبب تلك الواقعة، مضيفة أنها الآن سعيدة لأنها ستلتحق بكلية الهندسة.

وأشارت إلى أنّ الملاحظين ومراقب الدور فتشوها 3 مرات، ولم يجدوا معها ما يشير إلى قيامها بتسريب الامتحان.

وتوجّه والد الطالبة أروى بالشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك لانتهاء أزمة ابنته بعد توجيه استغاثة للرئيس، مشيرا إلى أنّ مدير مدرسة ابنته أجرى اتصالا به لإبلاغه بالذهاب إلى كنترول الإسماعيلية لاستلام نتيجة "أروى"، التي حصلت على مجموع 84.6%.

وفي وقت سابق، تداولت صورة لورقة الأسئلة الخاصة بالطالبة أروى في مادة الديناميكا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بالكود الخاص بالطالبة.

المصدر / وكالات