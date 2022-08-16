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مصرع (إسرائيلي) غرقا في سيناء

16 اغسطس 2022 . الساعة 01:09 بتوقيت القدس
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مصرع إسرائيلي غرقا في سيناء

لقي سائح (إسرائيلي) مصرعه غرقا أثناء السباحة في مياه منتجع نويبع جنوب سيناء، وتم نقله إلى مستشفى نويبع المركزي تحت تصرف الأجهزة الأمنية المصرية.

وذكر موقع "القاهرة 24" أن الأجهزة الأمنية في مديرية أمن جنوب سيناء تلقت بلاغا بوفاة سائح إسرائيلي نتيجة الغرق في مياه البحر الأحمر قبالة شاطئ نويبع.

وأوضح الموقع أن السائح يدعى باروخ يونا، في العقد الخامس، وكان بصحبة زوجته وطفليه أثناء السباحة في مياه البحر، وأضاف أنه تم إنقاذ زوجته وطفليه.

وأشار الموقع إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أكدت، في بيان، وفاة باروخ يونا أثناء قضاء عطلته بمدينة نويبع بجنوب سيناء ومعه زوجته وطفليه.

المصدر / وكالات
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