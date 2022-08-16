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الزهار: مسيرة الشهادة الممتدة في ربوع الوطن هي الطريق لتحرير فلسطين

16 اغسطس 2022 . الساعة 00:06 بتوقيت القدس
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الزهار في ذكرى ثورة البراق
فلسطين أون لاين

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية، د. محمود الزهار، أن مسيرة الشهادة الممتدة في كل ربوع الوطن، هي الطريق لتحرير فلسطين وتحقيق حلم شعبنا بالتحرير والعودة.
ووجه الزهار في تصريحات بمناسبة ذكرى ثورة البراق والذكرى الـ17 للاندحار الإسرائيلي عن قطاع غزة، التحية لشعبنا الثائر، وشهدائه، وأبطاله الذين يواجهون المحتل، في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلتين.
وحيا أرواح شهداء ثورة البراق محمد جمجوم وفؤاد حجازي وعطا الزير، كما وجه التحية إلى أرواح شهداء شعبنا في العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، وشهداء نابلس وعلى رأسهم الشهيد القائد إبراهيم النابلسي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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