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احذر تناول هذه الأدوية في الصباح الباكر!

15 اغسطس 2022 . الساعة 22:29 بتوقيت القدس
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أدوية يُحذر تناولها في الصباح

كثير من الناس لا يدركون ذلك، ولكن معرفة الوقت الذي تتناول فيه أدويتك في اليوم يحدث فرقًا كبيرًا مع العديد من الوصفات الطبية.

فعند تناول دواء جديد، من الضروري أن تسأل طبيبك أو الصيدلي عن كل ما يجب معرفته عن الدواء وأي وقت من اليوم سيكون أكثر فاعلية، وفق الدكتور نعمة مجليسي مدير علم السموم الطبي بمستشفى جامعة ستاتن آيلاند الذي نوه بضرورة تجنب تناول خمسة أنوع من الأدوية المختلفة في الصباح وأسباب ذلك، حسب ما نشر موقع «eat this not that» الطبي المتخصص.

1- مرخيات العضلات

يقول الدكتور مجليسي "إن مرخيات العضلات مثل سيكلوبنزابرين وميثوكاربامول وغيرها تجعل الناس يشعرون بالنعاس وتؤدي في كثير من الأحيان إلى السقوط. كما تسبب جفاف الفم والإمساك، فإذا كنت ستستخدمها فليكن قبل موعد النوم".

2 - مكمل كبسولات كافا

يخبرنا الدكتور مجليسي أن الكافا هو مكمل يستخدم غالبًا لتأثيراته المزيلة للقلق. ولسوء الحظ، يمكن أن يكون التخدير وصعوبة التركيز مشكلة في استخدامه، تجنبه في الصباح، ومن الأفضل تناوله قبل النوم إذا كان ذلك مستمرا.

3- مضادات ارتفاع ضغط الدم

يوضح الدكتور مجليسي أن مضادات ارتفاع ضغط الدم مثل حاصرات بيتا وقنوات الكالسيوم يجب تجنبها أثناء النهار. فإن تناولها قبل النوم قد يوفر بعض الفوائد للقلب والأوعية الدموية. وأحد الآثار الجانبية غالبًا هو الإرهاق. لذا فإن تناولها في الصباح قد يديم هذا التأثير.

4- أدوية الكوليسترول

من الأفضل تناول أدوية الكوليسترول في المساء لأن معظم الكوليسترول يتكون في الصباح الباكر.

5 - أدوية الحساسية

يؤكد مجليسي انه "بشكل عام معظم هذه الأدوية ستجعل الناس يشعرون بالنعاس، وإن تناولوها قبل النوم أمر منطقي لتجنب العديد من الآثار الجانبية غير المرغوب فيها أثناء النهار".

المصدر / وكالات
#الكوليسترول #مرخي العضلات #مكمل كبسولات #مضادات ارتفاع الدم #أدوية الحساسية

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