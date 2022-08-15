حماس: عملية طولكرم تؤكد تصاعد مقاومة شعبنا ضد الاحتلال

قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، إن عملية طولكرم النوعية وسبقها عملية القدس البطولية دليل على تصاعد مقاومة شعبنا الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد القانوع في تصريح صحفي مساء اليوم الإثنين، أن عملية طولكرم تأتي في إطار التصدي لجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا .

وأشاد بالشباب الثائر في القدس المحتلة والضفة الغربية لتصديهم للاحتلال، والذين يلقنونه دروساً بالعمليات البطولية ويربكون حساباته.

ودعا القانوع جماهير شعبنا في القدس المحتلة والضفة الغربية للالتحام بالمقاومة الفلسطينية واستدامة الاشتباك مع المحتل وضربه حيثما حل وأينما نزل.

وأصيب عدد من جنود الاحتلال، أحدهم بحالة حرجة، في عملية إطلاق النار استهدفت قوات الاحتلال في ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية قبيل منتصف الليل.

المصدر / فلسطين أون لاين