فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الزهار: مسيرة الشهادة الممتدة في ربوع الوطن هي الطريق لتحرير فلسطين

احذر تناول هذه الأدوية في الصباح الباكر!

فرنسا تعلن انسحاب آخر جنودها من مالي

إصابات بين جنود الاحتلال في عملية إطلاق نار شمال طولكرم

حماس: عملية طولكرم تؤكد تصاعد مقاومة شعبنا ضد الاحتلال

14 عملًا مقاومًا في الضفة والقدس خلال 24 ساعة

نداء عالمي للإفراج عن 6 معتقلين سياسيين منذ 70 يومًا بسجن أريحا

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

بكين تدعو واشنطن للتوقف عن "السير في الاتجاه الخاطئ"

الدولار يواصل التراجع أمام الشيقل

حماس: عملية طولكرم تؤكد تصاعد مقاومة شعبنا ضد الاحتلال

15 اغسطس 2022 . الساعة 23:35 بتوقيت القدس
...

قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، إن عملية طولكرم النوعية وسبقها عملية القدس البطولية دليل على تصاعد مقاومة شعبنا الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد القانوع في تصريح صحفي مساء اليوم الإثنين، أن عملية طولكرم تأتي في إطار التصدي لجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا .

وأشاد بالشباب الثائر في القدس المحتلة والضفة الغربية لتصديهم للاحتلال، والذين يلقنونه دروساً بالعمليات البطولية ويربكون حساباته.

ودعا القانوع جماهير شعبنا في القدس المحتلة والضفة الغربية للالتحام بالمقاومة الفلسطينية واستدامة الاشتباك مع المحتل وضربه حيثما حل وأينما نزل.

وأصيب عدد من جنود الاحتلال، أحدهم بحالة حرجة، في عملية إطلاق النار استهدفت قوات الاحتلال في ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية قبيل منتصف الليل.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #الاحتلال #الضفة #طولكرم #عبد اللطيف القانوع #عملية مقاومة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة