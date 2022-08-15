إصابات بين جنود الاحتلال في عملية إطلاق نار شمال طولكرم

أُصيب عدد من جنود الاحتلال، أحدهم بحالة حرجة، في عملية إطلاق النار استهدفت قوات الاحتلال في ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم، مساء اليوم الإثنين.

وأقر المتحدث باسم جيش الاحتلال بوقوع عملية إطلاق نار بالقرب من جدار الفصل العنصري في طولكرم.

وقال موقع "والا" العبري، إن عددًا من جنود الاحتلال أُصيبوا بجراح، وُصفت إصابة أحدهم بالحرجة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، أخرى، بأنّ طائرة مروحية للاحتلال هبطت في منطقة قريبة من موقع إطلاق النار.

وبيّنت القناة( 14) العبرية، أنّ الجنود تعرضوا لإطلاق نار من اتجاهين، وانسحب منفذو الهجوم من المكان، وذكرت وسائل إعلام عبرية، أنّ مجموعة من المسلحين أطلقوا النار من مركبة مسرعة نحو جنود الاحتلال.

و أشارت وسائل الإعلام العبرية، إلى استدعاء قوات كبيرة من جيش الاحتلال للمساعدة في عمليات التمشيط وملاحقة منفذي عملية إطلاق النار.

وبعد قليل من وقوع العملية الفدائية، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم بالأليات العسكرية، وشرعت في عمليات البحث والتتفيش عن المقاومين، بحسب إفادة مصادر فلسطينية.

ونفذ المقاومون 14 عملية مقاومة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية منذ صباح اليوم الإثنين، من بينها ثلاث عمليات إطلاق نار.

المصدر / فلسطين أون لاين