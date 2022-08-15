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14 عملًا مقاومًا في الضفة والقدس خلال 24 ساعة

15 اغسطس 2022 . الساعة 21:21 بتوقيت القدس
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شهدت مناطق عديدة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين 14 عملًا مقاومًا خلال الساعات الـ 24 الماضية، أبرزها ثلاث عمليات إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال والمستوطنين.

واستهدف مقاومون، قوات الاحتلال بإطلاق النار ثلاث مرات في بلدات قباطية وعرابة والسويطات في جنين شمالي الضفة الغربية.

واندلعت مواجهات في مناطق متفرقة، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال وجنوده بالحجارة والزجاجات الحارقة والمفرقعات النارية، قرب مستوطنة "معاليه هزيتيم"، وبلدات كفر عقب وسلوان وراس العامود في القدس المحتلة.

وامتدت المواجهات عند حاجز بيت فوريك في بنابلس، والسويطات وعرابة وقباطية في جنين، وبلدة جيوس في قلقيلية، ومخيم عقبة جبر في أريحا، وفي الخليل.

وارتفعت وتيرة أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال العام الجاري بشكل ملحوظ، فقد نفذ المقاومون الشبان الثائر نحو ستة آلاف و384 عملاً مقاوماً منذ بداية 2022.

وتواصلت عمليات المقاومة خلال الشهور الثلاث الماضية، وسجلت 1358 عملاً مقاوماً منها 57 عملية إطلاق نار في أيار/ مايو، و649 عملاً مقاوماً منها 31 عملية إطلاق نار في حزيران/ يونيو، و588 عملاً مقاوماً و44 عملية إطلاق في تموز/ يوليو.

المصدر / فلسطين أون لاين
#القدس #أعمال مقاومة #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية

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