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مطالب أممية بالتحقيق الفوري في ظروف استشهاد الشحام

مطالب أممية بالتحقيق الفوري في ظروف استشهاد الشحام

15 اغسطس 2022 . الساعة 21:08 بتوقيت القدس
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طالبت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، بإجراء تحقيق فوري وشامل ومستقل في ظروف استشهاد الشاب محمد الشحام برصاص قوات الاحتلال في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة.

وأعرب منسق الأمم المتحدة لعملية التسوية تور وينسلاند، في تغريدة على "تويتر"، عن "الانزعاج الشديد إزاء مقتل الشحام في ظروفٍ متنازع عليها".

وقال وينسلاند: "منزعج بشدة من مقتل الشاب الفلسطيني محمد الشحام علي يد قوات الأمن الإسرائيلية في منزله بكفر عقب، في ظروف متنازع عليها"، مؤكدا أنّ "هذا يتطلب تحقيقًا فوريًّا وشاملًا ومستقلًّا".

وداهمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشحام، فجر اليوم، وأطلقت النار من مسافة صفر على رأسه، وتركته ينزف على الأرض لأكثر من أربعين دقيقة، قبل أن تعتقله، ليُعلن في وقت لاحق عن استشهاده، وِفق ما أفاد به والده إبراهيم الشحام.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الأمم المتحدة #القدس #الاحتلال الإسرائيلي #الشهيد محمد الشحام

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