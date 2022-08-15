فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"أمنستي" تُطلق حملة جديدة مناهضة للاحتلال

مقاومون يطلقون النار صوب قوات الاحتلال في جنين

مؤسسات الأسرى: رفض الاستئناف للافراج عن عواودة قرار بإعدامه

"الرباط" تشرع بالمرحلة الأولى لاختيار الطلاب الجدد

ترامب تعهد في رسالة سرية الى نتنياهو بتأييد الضم

عاجل: صفقة مليارية في سوق العملات الرقمية.. وإشارات إيجابية

"كتلة بيرزيت": اعتقالات الاحتلال لن تثنينا عن خدمة الطلبة

"حماس" ترد على ادّعاء اكتشاف الاحتلال نفقًا للمقاومة شمالي غزة

الاحتلال يهدم قرية العراقيب للمرة الـ205

"أميال من الابتسامات" تستعد لإطلاق قافلة لدعم القطاع الصحي بغزة

بعنوان "إنهاء الأبرتهايد الإسرائيلي"

"أمنستي" تُطلق حملة جديدة مناهضة للاحتلال

15 اغسطس 2022 . الساعة 20:43 بتوقيت القدس
...

أطلقت منظمة العفو الدولية "أمنستي" حملةً جديدةً تحت عنوان "إنهاء الأبرتهايد الإسرائيلي"، والتي تضمنت خط منتجاتٍ جديد.

وأفاد مدير حملات "أمنستي" كريستيان بنديكت، بأن المنظمة أطلقت كنزات (تيشيرت) جديدة لأمنستي بريطانيا، وملصقات ومنتجات إضافية، من أجل دعم الحملة العالمية لإنهاء الأبرتهايد الإسرائيلي.

وفي تغريدةٍ له على تويتر، نشر بنديكت صور كنزات بألوانٍ مختلفة مع كتابة "End Israeli Apartheid"، أي "إنهاء الأبرتهايد الإسرائيلي"، إلى جانب ملصقات معلومات تحت عنوان "أبرتهايد (إسرائي)ل بحق الفلسطينيين جريمة ضد الإنسانية".

وتتهم سلطات الاحتلال المنظمة الدولية بأنها الأكثر عداءً ضدها، وأنها "تعمل كمسار لاتهام (إسرائيل) بكونها دولة أبرتهايد".

المصدر / فلسطين أون لاين
#فلسطين #أمنستي #الأبارتهايد #الاحتلال الإسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة