"أمنستي" تُطلق حملة جديدة مناهضة للاحتلال

أطلقت منظمة العفو الدولية "أمنستي" حملةً جديدةً تحت عنوان "إنهاء الأبرتهايد الإسرائيلي"، والتي تضمنت خط منتجاتٍ جديد.

وأفاد مدير حملات "أمنستي" كريستيان بنديكت، بأن المنظمة أطلقت كنزات (تيشيرت) جديدة لأمنستي بريطانيا، وملصقات ومنتجات إضافية، من أجل دعم الحملة العالمية لإنهاء الأبرتهايد الإسرائيلي.

وفي تغريدةٍ له على تويتر، نشر بنديكت صور كنزات بألوانٍ مختلفة مع كتابة "End Israeli Apartheid"، أي "إنهاء الأبرتهايد الإسرائيلي"، إلى جانب ملصقات معلومات تحت عنوان "أبرتهايد (إسرائي)ل بحق الفلسطينيين جريمة ضد الإنسانية".

وتتهم سلطات الاحتلال المنظمة الدولية بأنها الأكثر عداءً ضدها، وأنها "تعمل كمسار لاتهام (إسرائيل) بكونها دولة أبرتهايد".

المصدر / فلسطين أون لاين