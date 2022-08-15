ترامب تعهّد في رسالة سرية إلى نتنياهو بتأييد الضم

كشفت صحيفة عبرية، اليوم الإثنين، عن رسالة سرّية وجّهها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، بشأن ضم أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، إنّ الرسالة التي لم يتم الإعلان عنها سابقًا، جاءت في ثلاث صفحات، وتحمل تاريخ 26 يناير/كانون الثاني 2020.

وتلقّى نتنياهو الرسالة قبل يومين من إعلان ترامب عن خطته المعروفة بـ"صفقة القرن" لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، التي رفضها الفلسطينيون بالكامل.

وتنص خطة ترامب على إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على قطاع غزة، وأجزاء (غير مترابطة جغرافيا) من الضفة الغربية، دون سيطرة على المعابر المؤدية إليها.

كما تدعو إلى إقامة عاصمة الدولة الفلسطينية في ضواحي شرقي القدس دون السماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين، مع ضم كيان الاحتلال كل المستوطنات وحتى بلدات فلسطينية في عمق الضفة الغربية.

وفشلت الخطة، بسبب رفض الفلسطينيين القاطع لها.

ولم تورد صحيفة "جروزاليم بوست" نسخة عن رسالة ترامب وإنما نشرت مقتطفات منها، دون أي تأكيد لصحتها أو لفحواها من مكتب نتنياهو أو الرئيس الأمريكي السابق.

وأشارت "جروزاليم بوست" إلى أنّ ترامب عرض في رسالته بعض تفاصيل رؤيته للتسوية ويشمل ذلك أنّ (إسرائيل) "ستكون قادرة على بسط السيادة على أجزاء من الضفة الغربية، كما هو محدد في الخريطة المدرجة في الخطة (صفقة القرن)، إذا وافق نتنياهو على دولة فلسطينية في الأراضي المتبقية على تلك الخريطة".

وبحسب الصحيفة، فإنّ ترامب طلب من نتنياهو تبني "السياسات الموضحة في الرؤية، فيما يتعلق بأراضي الضفة الغربية التي تم تحديدها على أنها ستصبح جزءًا من دولة فلسطينية مستقبلية".

وأضاف الرئيس الأمريكي، بحسب الصحيفة: "مقابل تنفيذ (إسرائيل) لهذه السياسات واعتماد خطط إقليمية مفصلة بشكل رسمي لا تتعارض مع الخريطة المفاهيمية المرفقة برؤيتي، ستعترف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على تلك المناطق من الضفة الغربية التي تتصور رؤيته أنها جزء من (إسرائيل)".

ونقلت الصحيفة عن مصدر بمكتب نتنياهو، الذي لم ينشر الرسالة، قوله إنّ رئيس وزراء الاحتلال السابق ردَّ آنذاك على رسالة ترامب بأنّ "(إسرائيل) ستمضي قدمًا في خطط فرض السيادة في الأيام القادمة"، في إشارة إلى الضم.

وكان نتنياهو قد أعلن آنذاك اعتزامه ضم أكثر من 30٪ من الضفة الغربية إلى كيان الاحتلال، وتشمل جميع المستوطنات وأراض في محيطها وغور الأردن.

وحدد نتنياهو الأول من يوليو/تموز 2020، للبدء في عملية الضم، لكنه عاد وأعلن تأجيل العملية لأجل غير مسمى.

ولم تُعلن إدارة ترامب، خلال ولايته، علانية، منح الضوء الأخضر لكيان الاحتلال لتنفيذ عملية الضم، التي لاقت انتقادات حادة من الفلسطينيين والدول العربية والمجتمع الدولي.

وجاء الكشف عن الرسالة بعد نشر مقتطفات من كتاب جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق وكبير مساعديه، بعنوان "كسر التاريخ: مذكرات البيت الأبيض".

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنّ كوشنر في كتابه كشف أنّ السفير الأمريكي السابق لدى كيان الاحتلال ديفيد فريدمان ذهب بدون علمه وعلم ترامب، و"أكد لبيبي (نتنياهو) أنه سيطلب من البيت الأبيض دعم الضم على الفور".

وأشار إلى أنّ نتنياهو "لم ينقل هذا لي، أو لأي شخص في فريقي".

وبحسب الصحيفة فقد كتب ترامب في رسالته: "لقد أدرك الكثيرون في العالم العربي أنّ (إسرائيل) ليست عدوهم، بل هي حليف أساسي في ردع عدوان إيران... أعتقد أنه بسبب العلاقات القوية التي أقامتها إدارتي معكم ومع العديد من القادة العرب، فإنّ الولايات المتحدة اليوم في وضع فريد للمساعدة في تحريك (إسرائيل) والمنطقة نحو سلام أوسع".

ولم تتبنَّ إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، خطة ترامب وأعلنت دعمها لفكرة "حل الدولتين" القاضية بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة (إسرائيل).

المصدر / الأناضول