عاجل: صفقة مليارية في سوق العملات الرقمية.. وإشارات إيجابية

هبط رأس مال سوق العملات الرقمية أمس بـ 1.02%، ويبلغ إجمالي رأس المال الآن 1.15 تريليون دولار، وبلغت حركة السوق بالأمس 76.09 مليار دولار، وسجلت العملات ذات القيمة الثابتة ارتفاع حصتها إلى 68.79 مليار دولار.

وتتداول البيتكوين الآن عند 24951.38 دولارًا هبوطًأ بـ 2.18% في الـ 24 ساعة الأخيرة وبحركة جانبية في الساعة الأخيرة.

أما الإيثريوم فقد ارتفعت بـ 0.39% في الـ 24 ساعة الأخيرة لتسجل 1891.2 دولارًا للرمز، ولتصل قيمة ارتفاعها في أسبوع إلى 14.3% متفوقة على البيتكوين التي ارتفعت 3.48% في الأسبوع الأخير.

وانخفضت البينانس كوين بـ 1.94% في الـ 24 ساعة الأخيرة وتسجل 324.28 دولارًا الآن. وانخفضت كاردانو بـ 0.85% وتسجل 0.5338 دولارًا وسولانا هبطت بـ 2.36% وتسجل 43.27 دولارًا وبولكادوت بـ 1.55% وتسجل 9.27 دولارًا. وكذلك انخفضت أفالانش بـ 2.72% لتسجل 28.82 دولارًا.

صعود في الساعة الأخيرة

إلا أن التحركات في الساعة الأخيرة اتسمت بالإيجابية حيث ارتفعت الأغلبية من بين الـمائة الكبار من حيث القيمة السوقية.

أكبر رابحين بين الـ 100 الأكبر

وتعد العملة الأكثر ارتفاعًا في الـ 24 ساعة الأخيرة هي أنكر ANKR وقد ارتفعت بـ 38.06% ومن بعدها هيوبي توكن بـ 19.89% وإيثريوم كلاسيك بـ 10.62%.

أكبر خاسرين بين الـ 100 الأكبر

أما بين أكبر الخاسرين فكانت عملات ثور تشين THORChain والتي هبطت بـ 7.33% وليدو داو Lido DAO التي هبطت بـ 7.03%.

صفقة كبرى في الأفق

أفادت بلومبرج أن مؤسس بورصة العملات الرقمية Huobi Global، ليون لي، يجري محادثات لبيع حصة أغلبية في الشركة في صفقة من شأنها أن تقدر قيمة الشركة بمبلغ 3 مليارات دولار أو أكثر.

وقال التقرير إن لي يتطلع إلى بيع ما يقرب من 60٪ من الشركة، وقد أجرى محادثات أولية مع مؤسس Tron Justin Sun وFTX، وهي بورصة العملات الرقمية التي أسسها سان بانكمان فريد.

تعد Huobi التي تتخذ من سيشل مقراً لها واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة، حيث يبلغ حجم التجارة اليومية أكثر من مليار دولار، وفقًا لـ CoinGecko.

في حالة إبرامها، ستكون الصفقة واحدة من أكبر الصفقات على الإطلاق في صناعة العملات الرقمية. حيث أجبر السوق الهابط للعملات الرقمية أكبر الشركات على خفض التكاليف والوظائف، ولكن قد تكون هذه هي المرة الأولى لبيع حصة أغلبية من قبل واحدة من أكبر شركات التشفير.

وأضاف التقرير أن مستثمري Huobi الحاليين، بما في ذلك ZhenFund و Sequoia China، قد تم إبلاغهم بقرار لي خلال اجتماع المساهمين الشهر الماضي.

وأشار التقرير إلى أنه قد يتم الانتهاء من صفقة بحلول نهاية هذا الشهر. وقال التقرير إن لي يسعى للحصول على تقييم إجمالي يتراوح بين ملياري وثلاثة مليارات دولار، مما يعني أن بيع الحصة قد يجلب ما يزيد عن مليار دولار.

المصدر / investing