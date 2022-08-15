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مقاومون يطلقون النار صوب قوات الاحتلال في جنين

15 اغسطس 2022 . الساعة 17:13 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أطلق مقاومون فلسطينيون، اليوم الاثنين، النار صوب قوات الاحتلال في إحدى القرى التابعة لمحافظة جنين بالضفة الغربية. 

وذكرت مصادر محلية أن مقاومين أطلقوا النار تجاه جنود الاحتلال، أثناء اقتحامها منطقة عرب السويطات جنوب شرق جنين.

وشهدت الضفة العربية أسبوعا ثوريا تميز باشتباكات ومواجهات مع قوات الاحتلال على نطاق واسع، استشهد خلالها أربعة مواطنين وأصيب عدد من الجنود والمستوطنين.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" خلال تموز/ يوليو الماضي، (588) عملا مقاوما، أدت إلى جرح وإصابة 18 إسرائيليا.

ووفق التقرير، واصل الشباب الثائر فعاليات المقاومة الشعبية وتصديهم لاعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، فقد شهدت الضفة والقدس 180 عملية إلقاء حجارة، و76 مقاومة اعتداء مستوطنين، و28 مظاهرة ومسيرة شعبية، و220 مواجهة بأشكال متعددة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المقاومة #جنين #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية

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