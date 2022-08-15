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الاحتلال يحول رئيس فرع نقابة المهندسين في نابلس يزن جبر للاعتقال الإداري

15 اغسطس 2022 . الساعة 15:48 بتوقيت القدس
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رئيس فرع نقابة المهندسين في نابلس يزن جبر

 أصدرت محكمة الاحتلال قرارا بتحويل رئيس فرع نقابة المهندسين في نابلس المهندس يزن جبر، إلى الاعتقال الاداري أربعة اشهر.

ونقلت سلطات الاحتلال الأسير جبر إلى سجن مجدو، علماً بأنه اعتقل في 8 من أغسطس الجاري خلال مروره على حاجز زعترة.

يشار إلى أن جبر أسير محرر اعتقل مرات عديدة لدى سلطات الاحتلال، كما أنه معتقل سياسي سابق لدى أجهزة أمن السلطة.

وفاز المهندس يزن جبر برئاسة لجنة فرع نابلس في نقابة المهندسين عن قائمة التآلف المهنية في الانتخابات التي جرت العام الماضي.

وشارك جبر ممثلاً عن نقابة المهندسين في حراك نقابة المحامين الرافض للقرارات بقانون التي أصدرها رئيس السلطة محمود عباس.

وسبق أن أكد جبر أن معركة المحامين هي معركة الكل الفلسطيني، وأن نقابة المهندسين تدعم مطالبهم العادلة.

واعتبرت نقابة المهندسين أن اعتقال يزن جبر، يأتي في إطار الحملات التي تتبعها قوات الاحتلال في الاعتداء على الكل الفلسطيني.

وأكدت النقابة أنها ستبقى محافظة ومدافعة عن كافة المهندسين وأبناء الشعب الفلسطيني كافة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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