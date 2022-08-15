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خلال دورة أغسطس 2022

غزة.. الإعلان عن أسماء المستفيدين من القرض الحسن للزواج

15 اغسطس 2022 . الساعة 13:40 بتوقيت القدس
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أعلن صندوق دعم الشباب الفلسطيني التابع للهيئة العامة للشباب والثقافة، اليوم الاثنين، عن أسماء المستفيدين من القرض الحسن للزواج عن دورة أغسطس 2022.

 وجرى اختيار المستفيدين من خلال قرعة علنية تم عرضها من خلال البث المباشر عبر صفحة الصندوق على فيسبوك، بحضور القائم بأعمال رئيس الهيئة الدكتور محمود بارود، وعضو مجلس إدارة الصندوق الدكتور أحمد أبو سعدة، ومدير الصندوق الأستاذ علاء الباز، والمدير العام للعمل الأهلي والآداب الأستاذ سامي أبو وطفة، والمدير العام للفنون والتراث الأستاذ عاطف عسقول، والمدير العام للطفولة الأستاذ عصام الهبيل.

من جهته، أوضح بارود أن الدورة الحالية من القرض الحسن للزواج تم تخصيصها للشباب المقبلين على الزواج في الفئة العمرية من 28 إلى 35 عامًا، لافتًا إلى أنه بلغ عدد المسجلين للاستفادة من القرض بلغ حوالي (400) شاب وتم إجراء القرعة لاختيار (100) مستفيد.

وذكر أن المستفيدين الذين تم اختيارهم من خلال القرعة سيتم منحهم قرض حسن بقيمة (2000) دولار، يسدد بدون فوائد مالية بقيمة  (50)دولار شهريًا، متمنيًا لهم حياة زوجية مستقرة وسعيدة.

وقال: إن "القرض يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها الصندوق لمعالجة المشكلات التي يعاني منها الشباب الفلسطيني بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة".

يشار إلى أن صندوق دعم الشباب الفلسطيني قدم منذ تأسيسه عام 2011 أكثر من (7.5) مليون دولار لأكثر من (3700) شاب، منهم (370) شباب خلال العام الماضي بقيمة (540) ألف دولار.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الشباب والرياضة #قرض الزواج #القرض الحسن #أسماء المستفيدين

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