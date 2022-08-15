فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

غزة.. الإعلان عن أسماء المستفيدين من القرض الحسن للزواج

"حماس" ترد على ادّعاء اكتشاف الاحتلال نفقًا للمقاومة شمالي غزة

طالع الكشف.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح الثلاثاء

استقطاع مالية اشتية "دولارًا" من رواتب العمال المحوَّلة يثير غضبهم

"بتكوين" تتخطى 25 ألف دولار لأول مرّة منذ يونيو

"المهندسين": تأجيل اجتماع الهيئة العامة وفعالياتنا التصعيدية مستمرة

"الفلفل الأحمر".. رفيق السفرة الغزية ومكون أساسي لأطباقها

فصائل تُندد باغتيال الشحام ودعوات لتصعيد المقاومة

وظائف شاغرة في روضة و مدرسة كلية غزة

مؤسسة الإغاثة الإسلامية -فرنسا تعلن عن وظيفة محاسب

"حماس" ترد على ادّعاء اكتشاف الاحتلال نفقًا للمقاومة شمالي غزة

15 اغسطس 2022 . الساعة 13:15 بتوقيت القدس
...
صورة من الإعلام العبري لما ادعته أنه لمكان النفق المكتشف

علّقت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على ادّعاء اكتشاف قوات الاحتلال اليوم الإثنين، نفقا للمقاومة شمالي قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، إنه من حق المقاومة الفلسطينية العمل بكل الطرق لتعزيز إمكاناتها وتطوير مقدراتها أمام غطرسة وإجرام العدو الصهيوني وارتكابه المجازر بحق أبناء شعبنا.

وأكد برهوم أن الاحتلال يهدف بهذا الإعلان، التغطية على جرائمه، التي ارتكبها بحق غزة، وتسويق إنجازات وانتصارات وهمية للمجتمع الإسرائيلي لاستخدامها في البازار الانتخابي.

وكان جيش الاحتلال ادعى في بيان اليوم، الإثنين، أنه اكتشف نفقًا متشعبًا لشقين، قال إنه حركة حماس حفرته ويمتد من شمال قطاع غزة " دون خرق العائق الأمني".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #نفق للمقاومة #الاحتلال يكتشف نفقا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة