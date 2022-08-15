"حماس" ترد على ادّعاء اكتشاف الاحتلال نفقًا للمقاومة شمالي غزة

علّقت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على ادّعاء اكتشاف قوات الاحتلال اليوم الإثنين، نفقا للمقاومة شمالي قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، إنه من حق المقاومة الفلسطينية العمل بكل الطرق لتعزيز إمكاناتها وتطوير مقدراتها أمام غطرسة وإجرام العدو الصهيوني وارتكابه المجازر بحق أبناء شعبنا.

وأكد برهوم أن الاحتلال يهدف بهذا الإعلان، التغطية على جرائمه، التي ارتكبها بحق غزة، وتسويق إنجازات وانتصارات وهمية للمجتمع الإسرائيلي لاستخدامها في البازار الانتخابي.

وكان جيش الاحتلال ادعى في بيان اليوم، الإثنين، أنه اكتشف نفقًا متشعبًا لشقين، قال إنه حركة حماس حفرته ويمتد من شمال قطاع غزة " دون خرق العائق الأمني".

المصدر / فلسطين أون لاين