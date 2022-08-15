طالع الكشف.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح الثلاثاء

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الإثنين، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الثلاثاء الموافق 16 أغسطس 2022.

بينت أن السفر ليوم غدٍ سيكون للمتبقي من الحافلة الأولى + الثانية حتى الرقم (200) من كشف المسافرين رقم (30/2022)، والحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (31/2022).

ودعت المسافرين التواجد في تمام الساعة 08:00 صباح غدٍ في الصالة الخارجية للمعبر، مؤكدة على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، وأن الهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وشددت على عدم السماح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، منوهة إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وطالبت المسافرين بتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

وللاطلاع على كشف المسافرين (30/2022): انقر هنا

أما للاطلاع على كشف الجوازات المصرية (31/2022): انقر هنا

بينما للتسجيل والاستعلام: انقر هنا

المصدر / فلسطين أون لاين