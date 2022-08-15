"بتكوين" تتخطى 25 ألف دولار لأول مرّة منذ يونيو

تجاوز سعر عملة «بتكوين» المشفرة، لفترة وجيزة، عتبة 25 ألف دولار لأول مرة منذ منتصف يونيو، مدفوعاً باستمرار الزخم من بيانات التضخم الأمريكية دون المتوقع، والتقدم الحاصل لناحية تطوير شبكة «إيثيروم» بشكل جوهري.

وارتفعت أكبر عملة مشفرة بنسبة 2.2% إلى 25031 دولاراً، وهو أعلى مستوى لها منذ 13 يونيو، صاعدة لليوم الخامس على التوالي في سلسلة من المكاسب تغذيها بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي التي جاءت أقل من التوقعات.

وزادت عملة «إيثر» المشفرة بنحو 2% لتصل إلى 2030.50 دولاراً، بعد أن تجاوزت عتبة 2000 دولار يوم السبت للمرة الأولى منذ 31 مايو، وسط تفاؤل بشأن استكمال تطوير برمجيات «بلوك تشين» الخاصة بها التي طال انتظارها والمعروفة باسم «الدمج».

وقال شون فاريل، المحلل الاستراتيجي للأصول الرقمية في «فندستارت» إنه سيتم إصدار مؤشر أسعار المستهلكين التالي قبل يومين فقط من إطلاق برنامج الدمج، وبالتالي، نتوقع الكثير من الزخم في السوق قبل هذا الحدث، ناصحاً المستثمرين على المدى الطويل والمتوسط بالنظر في انتهاز أي انخفاضات في الأسعار كفرص شراء. وعانت العملات المشفرة خلال النصف الأول من العام، فيما رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، حيث انخفضت أسعار «بتكوين» و«إيثر» والرموز الأخرى بأكثر من 50%.

لكن مع بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت دون التوقعات الأسبوع الماضي، ما قد يمهد الطريق لإجراءات تشديد أقل حدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، شهدت الأصول الخطرة مثل مؤشر «ناسداك 100» ارتفاعاً، ما قد يسهم بتعزيز مكاسب العملات المشفرة، التي ارتبطت بقوة مع حركة الأسهم خلال الشهور الأخيرة.

المصدر / وكالات