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وظائف شاغرة في روضة و مدرسة كلية غزة

مؤسسة الإغاثة الإسلامية -فرنسا تعلن عن وظيفة محاسب

وظائف شاغرة في روضة و مدرسة كلية غزة

15 اغسطس 2022 . الساعة 13:49 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن إدارة روضة و مدرسة كلية غزة تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة

الوظائف المطلوبة

1- معلم/ة رياضيات.

2- معلمة رياض أطفال تعليم أساسي.

3- معلمة رياض أطفال تخصص لغة إنجليزية.

4-آذنة.

المؤهلات والمواصفات المطلوبة:

- درجة الماجستير أو البكالوريوس أو الدبلوم كحد أدنى وخبرة لا تقل عن سنتان في مجال التدريس.

- التحلّي بمهارات قيادية وإشراقية.

- القدرة على الإبداع والابتكار والتطوير.

- القدرة على تحمل ضغط العمل والعمل ضمن فريق.

- إجادة برامج معالجة النصوص(Microsoft Office).

- ذات شخصية فاعلة.

طريقة التسجيل

- على من يجد/تجد في نفسه/ها الكفاءة وتنطبق عليه/ها الشروط والمواصفات المذكورة أعلاه تعبئة الطلب عبر الرابط التالي

https://forms.gle/7CXeEeVy6Cga7cby8

- ينتهي التسجيل يوم الخميس الموافق 18/08/2022.

- سيتم التواصل مع المرشحين للوظيفة لإجراء المقابلة .

- العنوان: غزة - شارع الجلاء - مقابل محطة البربري للبترول

- تلفون:082835219 

 - جوال :0595552084 

- جوال:0595552086

- جوال:0595552093

 

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