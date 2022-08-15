وظائف شاغرة في روضة و مدرسة كلية غزة

إعلان توظيف صادر عن إدارة روضة و مدرسة كلية غزة تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة

الوظائف المطلوبة

1- معلم/ة رياضيات.

2- معلمة رياض أطفال تعليم أساسي.

3- معلمة رياض أطفال تخصص لغة إنجليزية.

4-آذنة.

المؤهلات والمواصفات المطلوبة:

- درجة الماجستير أو البكالوريوس أو الدبلوم كحد أدنى وخبرة لا تقل عن سنتان في مجال التدريس.

- التحلّي بمهارات قيادية وإشراقية.

- القدرة على الإبداع والابتكار والتطوير.

- القدرة على تحمل ضغط العمل والعمل ضمن فريق.

- إجادة برامج معالجة النصوص(Microsoft Office).

- ذات شخصية فاعلة.

طريقة التسجيل

- على من يجد/تجد في نفسه/ها الكفاءة وتنطبق عليه/ها الشروط والمواصفات المذكورة أعلاه تعبئة الطلب عبر الرابط التالي

https://forms.gle/7CXeEeVy6Cga7cby8

- ينتهي التسجيل يوم الخميس الموافق 18/08/2022.

- سيتم التواصل مع المرشحين للوظيفة لإجراء المقابلة .

- العنوان: غزة - شارع الجلاء - مقابل محطة البربري للبترول

- تلفون:082835219

- جوال :0595552084

- جوال:0595552086

- جوال:0595552093