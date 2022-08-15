وظائف شاغرة في روضة و مدرسة كلية غزة

إعلان توظيف صادر عن إدارة روضة و مدرسة كلية غزة تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة
الوظائف المطلوبة
1- معلم/ة رياضيات.
2- معلمة رياض أطفال تعليم أساسي.
3- معلمة رياض أطفال تخصص لغة إنجليزية.
4-آذنة.
المؤهلات والمواصفات المطلوبة:
- درجة الماجستير أو البكالوريوس أو الدبلوم كحد أدنى وخبرة لا تقل عن سنتان في مجال التدريس.
- التحلّي بمهارات قيادية وإشراقية.
- القدرة على الإبداع والابتكار والتطوير.
- القدرة على تحمل ضغط العمل والعمل ضمن فريق.
- إجادة برامج معالجة النصوص(Microsoft Office).
- ذات شخصية فاعلة.
طريقة التسجيل
- على من يجد/تجد في نفسه/ها الكفاءة وتنطبق عليه/ها الشروط والمواصفات المذكورة أعلاه تعبئة الطلب عبر الرابط التالي
https://forms.gle/7CXeEeVy6Cga7cby8
- ينتهي التسجيل يوم الخميس الموافق 18/08/2022.
- سيتم التواصل مع المرشحين للوظيفة لإجراء المقابلة .
- العنوان: غزة - شارع الجلاء - مقابل محطة البربري للبترول
- تلفون:082835219
- جوال :0595552084
- جوال:0595552086
- جوال:0595552093