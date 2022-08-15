مؤسسة الإغاثة الإسلامية -فرنسا تعلن عن وظيفة محاسب

مؤسسة الإغاثة الإسلامية -فرنسا Secours Islamique France (SIF) هي مؤسسة غير حكومية للتضامن الدولي مقرها في فرنسا.

تأسست SIF في عام 1991 ، وهي مؤسسة غير ربحية وغير سياسية تهدف إلى المساعدة والإغاثة وحماية أرواح أولئك الذين تهددهم الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة أو الانهيار الاقتصادي.

تقدم SIF مساعدتها فيما يتعلق بالتنوع الثقافي ، دون أي تمييز في الأصل أو الدين أو الجنس، تأسست المؤسسة في فلسطين SIF Palestine Mission في عام 2008 ومنذ ذلك الحين ، أقامت العديد من الأنشطة الملموسة من أجل المساعدة على نطاق واسع وتطوير معرفة شاملة بالسياق المحلي وفهم الاحتياجات المحلية.

وصل إعلان توظيف صادر عن مؤسسة الإغاثة الإسلامية -فرنسا تعلن فيه عن وظيفة محاسب/ة وفقاً لما يلي :

- الموقع: قطاع غزة

- المدة: 6 شهور

- تاريخ البدء: في أقرب وقت ممكن

- Accountant : (المرجع #: 2022/08 / AC)

مهام الوظيفة

- تحليل وتقييم العمليات وجميع البيانات المالية في نظام محاسبة محوسب للمساعدة في إجراء التقارير المالية على جميع المستويات .

- تسوية جميع الحسابات المصرفية شهريًا ومراقبة أرصدة الحسابات المصرفية وتحويل الأموال حسب الحاجة .

- المساعدة في إعداد ومراقبة الميزانية مقابل النفقات الفعلية على أساس روتيني.

- التحقق من جميع طلبات الدفع والتأكد من الامتثال لميزانيات المشاريع والقواعد واللوائح الداخلية SIF .

- التأكد من أن الفواتير أو الإيصالات أو العقود الأصلية متاحة عند الدفع ويتم أرشفتها بشكل منهجي باتباع إجراءات SIF.

- مساعدة الموظفين الإداريين في المهام المالية والإدارية اليومية بما في ذلك تسجيل دفتر النقدية وعمليات الدفع وإدارة وإدخال البيانات المالية والوثائق الداعمة.

- المساعدة في دفع الرواتب الشهرية والضرائب ذات الصلة .

- المساعدة في إدارة أصول SIF والحفاظ على مخزون مستمر للأصول بشكل دوري وعند الطلب بالإضافة إلى إدارة حركة المستودعات (داخل وخارج).

- دعم الشركاء في الإدارة المالية ومتابعة المشاريع .

- الاتصال بالشركاء للحصول على تقاريرهم الدورية والوثائق الداعمة وتقديم ما يلزم ؛ المراجعة والامتثال للعقود الموقعة ولوائح SIF .

- أداء أي واجبات أخرى ذات صلة قد يتم تعيينها.

المؤهلات والخبرات

- درجة البكالوريوس من جامعة معتمدة في المحاسبة أو الإدارة المالية أوأي مجال ذو صلة .

- لا تقل عن سنتين من الخبرة الميدانية المثبتة في المجال ذي الصلة .

- خبرة قوية في العمل مع برامج الكمبيوتر المستندة إلى Windows ، وأنظمة المحاسبة الحديثة ، والمعرفة ببرنامج SAGA هي ميزة .

- اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة جيدة.

المهارات الشخصية : التواضع والمرونة ، قوة الاقتراح والمبادرة ، والقدرة على تحديد الأولويات ، وتطوير الشبكات والشراكة ، والشعور بالمسؤوليات ومهارات التنسيق ، ومهارات التعامل مع الآخرين ، والصبر والاستعداد للاستماع إلى الناس ، والنهج المنفتح والجماعي ، والدافع الإنساني القوي.

طريقة التسجيل

يُطلب من المرشحين المهتمين إرسال ما يلي:

1- سيرتهم الذاتية.

2- خطاب تحفيز مع المرجع للمنشور (كما هو موضح أعلى الإعلان).

3- مرجعين مهنيين لآخر صاحب عمل مع معلومات جهات الاتصال الخاصة بهم.

- يجب إرسال جميع المستندات المذكورة أعلاه على عنوان البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

- ينتهي التسجيل بتاريخ 17/8/2022 في موعد لا يتجاوز الساعة 02:00 مساءً.

- سيتم اختيار المرشحين الذين يمتلكون الخبرات ذات الصلة فقط.